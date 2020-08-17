«التجارة»: 100 % تكويت القطاع القانوني في الوزارة

مال وأعمال

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تكويت القطاع القانوني فيها 100% مبينة ان قطاع الشؤون القانونية انتهج منذ فترة سياسة توطين الوظائف بالقطاع، خاصة الوظائف الفنية والقانونية، ايمانا بقدرات القانونيين الكويتيين، وادراكا لأهمية الاعتماد علي الخبرات والكفاءات الوطنية في المجال القانوني. واكدت» التجارة» في بيان لها ان سياسة الاحلال ليست وليدة اللحظة، بل كانت موضع تخطيط واعداد منذ فترة طويلة، وقد قادت جهود الاحلال الى ان القطاع القانوني يعمل حاليا بطاقة وظيفية وطنية بنسبة مئة في المئة. وأضافت ان القطاع القانوني يشهد نقلة نوعية، ومنهجية عمل جديدة، تعتمد على التعاون المستمر مع ادارة الفتوى والتشريع في شأن القضايا المقامة من الوزارة وضدها، من اجل الحفاظ على حقوق الوزارة التي تمثل جزءاً من المال العام للدولة، ورصيدا مضافا لمكتسبات الأجيال القادمة، مؤكدة ان جزءا كبيرا من اسباب هذه النقلة النوعية في عمل القطاع يعود للجهود الدؤوبة للمستشارين والباحثين الكويتيين، الذين نجحوا في اثبات كفاءتهم وقدرتهم علي العبور بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة. وشددت « التجارة»، على انها تنتهج بشكل جاد سياسة احلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية، مستهدفة تكويت جميع الوظائف الفنية والتنفيذية بها وفق الخطة الموضوعة، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وفي ضوء تعليمات وتوجيهات وزير التجارة والصناعة المستمرة في هذا الشأن، داعية جميع القانونيين الكويتيين الي المداومة على الاطلاع على احدث التشريعات، والمستجدات القانونية، والسوابق القضائية، لكي يكونوا دوما على قدر المهام اللتي تسند اليهم، معربا عن ايمانه التام بأن القانونيين الكويتيين قادرون على الذود عن حقوق الدولة ومصالحها في جميع وزارات الدولة وهيئاتها، نظرا لما يتمتعون به من تأهيل علمي ومهني عال.