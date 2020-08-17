«شمال الزور» قاد السوق واستحوذ على %39.8 من السيولة

مال وأعمال

استقبلت بورصة الكويت أسهم «شمال الزور الأولى» باللون الأخضر مع قرع جرس بدء تداوله واحتفالاً بادراج أسهم الشركة ضمن قطاع المنافع بالسوق الأول. ليرتفع عدد الشركات المُدرجة بالبورصة الى 173 ويبلغ العدد في السوق الأول 19 شركة.

واستحوذت سهم شمال الزور على 21.87 مليون دينار من أصل 59.9 مليون دينار تم تداولها في بين السوقين الأول والرئيسي. حيث بدأ التداول عند مستوى 400 فلس، الا أن السعر ارتفع مع زيادة الطلب تدريجياً الى 440 فلساً ثم ليبلغ اعلي مستوياته خلال جلسة الامس بنحو 500 فلساً

وشهد السهم خلال اولي جلساته ضغط بيعي من بعض الحسابات الفردية ليهبط الى 371 فلساً، ليستقر في نهاية الجلسة عند مستوى 380 فلساً.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «شمال الزور» بحسب الاقفال نحو 418 مليون دينار، بعدد 4991 صفقة بلغت نسبتها 39.8 في المئة من اجمالي عدد الصفقات في الجلسة، لتبلغ سيولة السهم 21.88 مليون دينار ليستحوذ بذلك على 36.5 في المئة من اجمالي السيولة المتداولة في الجلسة، ليُغلق السهم عند سعر 380 فلساً.

ورغم الزحام الذي شهدته البورصة من بعض المساهمين الذين سعوا لبيع السهم قامت ادارة لبورصة والشركة الكويتية للمقاصة باستقبال مساهمي الشركة وحاجزي مواعيد متابعة أرصدتهم عبر شركات الوساطة المالية العاملة في السوق حرصاً تنظيم العملية.

والجدير بالذكر ان تعاملات السهم امس كان خارج حسابات مؤشر السوق الاول الى جانب المؤشر العام خلال الجلسة الأولى، الا أنها ستدخل ضمن مكونات السوق الأول ومؤشراته رسمياً اعتباراً من اليوم (الجلسة الثانية) وذلك وفقاً للضوابط المتبعة في بورصة الكويت.

وتصدر سهم «شمال الزور» نشاط التداول على جميع المستويات بأحجام بلغت 52.95 مليون سهم مستحوذاً على 22.1 من اجمالي الأسهم المتداولة

خطوة تاريخية

قال رئيس مجلس الادارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، م. حسام الرومي ان ادراج سهم الشركة في السوق الأول بقطاع «منافع « يعد خطوة تاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت وفي أسواق المال في المنطقة وهي تعتبر أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم ادراجه في بورصة الكويت (السوق الأول). وبهذه المناسبة يسعدنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم بهذا النجاح وكان له دور مباشر أو غير مباشر في تحقيق هذا الانجاز».

يذكر أنّ مجلس ادارة الشركة قد أوصى خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة. وتعتبر هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة، وهي متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 الى سنة 2019. وتهدف الشركة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الادراج.

