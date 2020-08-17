855 مليون دينار مكاسب البورصة أمس

مال وأعمال

شهدت البورصة قفزة كبيرة في الأداء خلال جلسة أمس لترتفع المؤشرات بشكل جماعي مع بدء تداول سهم شمال الزور الذي يعد أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتصعد القيمة السوقية للبورصة بقيمة 855 مليون دينار وبنحو 2.9 في المئة من 29.208 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس الى 30.063 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 238.6 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 118 شركة عبر 6.1 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 59.8 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 151.5 في المئة مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 23.8 مليون دينار، وزادت أحجام التداول بنسبة 76.9 في المئة. وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.5 في المئة وبنحو 89.1 نقطة ليرتفع من 5652.9 نقطة الى 5742.03 نقطة.

وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 1.5 في المئة وبـ 76.55 نقطة من 5126.09 نقطة الى 5202.64 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 51.5 نقطة وبنسبة 1.2 في المئة من 4083.8 نقطة الى 4135.3 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيس 50» بنحو 51.78 نقطة وبنسبة 1.2 في المئة من 4087.8 نقطة الى 4139.6 نقطة.

وحقق سهم «شمال الزور» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 21.87 مليون دينار، تلاه سهم «أهلي متحد» بقيمة 7.4 ملايين دينار، وسهم «بيتك» بقيمة 6.22 ملايين دينار.

كما تصدر سهم «شمال الزور» نشاط الكميات بتداول 52.947 مليون سهم، تلاه سهم «أهلي متحد» بتداول 35.17 مليون سهم، وسهم «بيتك» بتداول 10 ملايين سهم.

