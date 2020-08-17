«نور للاستثمار»: 5 ملايين دينار أرباح 6 أشهر

مال وأعمال

اعلنت شركة نور للاستثمار المالي عن تحقيق أرباح في النصف الاول 4.99 ملايين دينار (16.36 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 4.14 ملايين دينار (13.58 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت الشركة في البيان على البورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى الزيادة في حصة نتائج شركات زميلة. وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي 1.09 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.84 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 61.5%. وسجلت الشركة أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 3.9 ملايين دينار، مقارنة بـأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 1.29 مليون دينار، بارتفاع نسبته 201.5%.