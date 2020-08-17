4 عوامل وراء خسائر «أعيان العقارية»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة أعيان العقارية تحول الشركة للخسارة في النصف الأول حيث بلغت خسائر الفترة 1.03 مليون دينار (3.38 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 1.38 مليون دينار (4.53 ملايين دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت الشركة في البيان على موقع البورصة ان تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود الى 4 عوامل وهي تسجيل خسارة من حصة في نتائج شركات زميلة، وانخفاض ايرادات التأجير، وعدم تسجيل ربح من بيع عقارات استثمارية، وانخفاض في الايرادات الأخرى. وبلغت خسائر الشركة في الربع الأول من العام الحالي 247.5 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 404.44 آلاف دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الشركة خسائر في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 785.02 ألف دينار، مقارنة بـأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 978.59 ألف دينار.