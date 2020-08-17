الخرجي: «بيتك» حقق 18 % زيادة في صافي إيرادات التمويل

مال وأعمال

استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد الخرجي، الاداء المالي لـ«بيتك» للنصف الأول من عام 2020.

وقال الخرجي أن صافي أرباح «بيتك» بلغ 56.9 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020 وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 47.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبرغم الآثار السلبية لجائحة «كوفيد -19»، الا أن «بيتك» حقق زيادة بنسبة 18.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في صافي ايرادات التمويل وبلغت 295.7 مليون دينار للنصف الأول من السنة. وأضاف الخرجي خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية لنهاية النصف الأول من 2020، ان صافي ايرادات التشغيل للنصف الأول من العام بلغ 267.6 مليون دينار، وهذا يعني زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع اجمالي الأصول بنحو 1.2 مليار دينار لتصل الى 20.6 مليار دينار أي بنسبة 6.1% مقارنة بنهاية عام 2019.

وأشار الخرجي الى أن نسبة كفاية رأس المال قد بلغت 16.53% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب.

وخلال مؤتمر المحللين، تطرّق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م. فهد المخيزيم، الى البيئة التشغيلية في الكويت بالاضافة الى النظرة المستقبلية لـ«بيتك»، منوها بقيام بنك الكويت المركزي بتخفيض معدل الخصم ليصل الى 1.5% وذلك لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد -19». ومن ناحية أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً بنسبة 1% في اجمالي الناتج المحلي عام 2020. وأضاف المخيزيم، ان «بيتك» دعم الاقتصاد المحلي خلال فترة جائحة كورونا من خلال مساهمته في الصندوق الحكومي المخصص لمكافحة انتشار وباء «كوفيد -19». كما قام «بيتك» أيضاً بتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر ما أضاف مزيداً من الدعم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا الأمر تاكيداً لالتزام بيتك بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية. وأوضح أن «بيتك» استفاد من استراتيجيته الرقمية وتقنية الفينتيك التي أتاحت تجربة فريدة من نوعها وسلسة في خدمة العملاء خلال فترة حظر التجول، بالاضافة الى نجاح «بيتك» في تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ. وقال: «اثبتت الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل «بيتك» كفاءتها في تلبية احتياجات العملاء. حيث استفاد العملاء من خدمات Swift GPI (تقنية سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية)، والعمليات الالكترونية لشراء وبيع الذهب، وخدمة ايداع أرباح الأسهم الكترونيا بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، وعمليات السحب بدون بطاقة باستخدام رمز QR عبر الهاتف بالاضافة الى العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية والرقمية عالية الجودة».وقال إن «بيتك» استمر من خلال فروعه البالغ عددها 521 فرعاً في المشاركة محلياً واقليمياً في المشاريع الرئيسة الكبرى وفي القطاعات الحيوية الهامة منها الطاقة والماء والبنية التحتية وقطاع التشييد والبناء.

النتائج المالية

بدوره، قال رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران: «واذ أن البنوك الكويتية بما فيها «بيتك» لم تقم بنشر نتائجها المالية عن الربع السنوي الأول من العام بسبب جائحة «كوفيد -19» والقوانين المحلية، فاننا سنقوم في هذا المؤتمر التحليلي بتغطية النتائج المالية لمجموعة «بيتك» عن الربع السنوي الأول من عام 2020 والنصف السنوي الأول من عام 2020. مع تغطية الفترة الكاملة التي تشمل النصف الأول من عام 2020، ثم ننتقل الى نتائج الربع السنوي الأول بشكل منفصل في النهاية. وأضاف ان صافي ايرادات التمويل ارتفع بمبلغ 45.1 مليون دينار أو 18.0% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيس عن انخفاض كلفة التمويل وتحقيق المزيد من التحسن في الكويت وتركيا. وأرجع السبب الرئيس في انخفاض كلفة التمويل الى الانخفاض في مؤشرات الربحية للأسواق وذلك بالاضافة الى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع ما أثر على التوزيعات الى المودعين، والزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستوى المجموعة. وأضاف أنه بناء على التعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي وكاجراءات احتياطية لمواجهة آثار جائحة «كوفيد -19» فان خسائر هذا التعديل لمرة واحدة والبالغة 96 مليون دينار قد نشأت بسبب تأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر والتي انعكست مباشرة في حقوق المساهمين. وعلى أي حال وبخصوص نسبة كفاية رأس المال فقد سمح بنك الكويت المركزي بتحميل الأثر تدريجياً خلال 4 سنوات تبدأ اعتباراً من 2021.

أهم مؤشرات الأداء للمجموعة

انخفاض العائد على متوسط الأصول من 1.23% الى 0.67%.

انخفاض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.63% الى 5.80%.

تحسن نسبة الكلفة الى الايرادات من 38.65% الى 36.24%.

انخفض ربحية السهم من 28.68 فلسا الى 15.06 فلسا.

زيادة نسبة التمويل غير المنتظم الى 2.23% (وفقا لحسابات بنك الكويت المركزي) كما في يونيو 2020 مقارنة بنسبة 1.90% في يونيو 2019 (2019: 1.88 %).

نسبة التغطية (مخصص) للمجموعة بلغت 209% عن النصف السنوي الأول من عام 2020 (2019: 231%).

