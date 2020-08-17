«المواشي»: 1.8 مليون دينار أرباحاً صافية

مال وأعمال

حققت شركة نقل وتجارة المواشي أرباحاً صافية للستة أشهر الأولى للعام 2020 بقيمة 1.8 مليون دينار ، مقابل 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس ادارة «المواشي» وليد الرومي بأن المؤشرات المالية الرئيسة جاءت نتيجة وجود دعم حكومي بموجب قراراي وزير التجارة والصناعة رقم: 80/2020 و100/2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة، حيث تم تسجيل دعم حكومي مستحق في الربع الثاني بمبلغ 956 ألف دينار ، ما ساعد على تحمل الشركة على تثبيت أسعار منتجاتها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم: 79/2020، الى جانب زيادة حجم الايرادات عن العام السابق فقد بلغت الايرادات التشغيلية نحو 40 مليون دينار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020 مقابل 31 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2019.

من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للشركة أسامة خالد بودي، بأنه على الرغم من كل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية في الدولة، الا أن «المواشي» استمرت في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين، وقامت بتفعيل خطة الطوارئ الموضوعة مسبقاً لتلبية احتياجات السوق من اللحوم، عبر الاستمرار في استقبال طلبات العملاء على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة وتطبيق الهاتف الذكي، والاستمرار في التوصيل للمنازل خلال فترتي الحظر الكلي والجزئي حتى في أيام الجمعة لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء.

وأضاف بودي أن «المواشي» أعلنت عن وصول سفينتها الجديدة «الكويت» في نهاية الربع الأول من العام الحالي بكلفة 53 مليون دولار، ومن مميزات تشغيل السفينة الجديدة في السنوات الأولى انخفاض المصارف التشغيلية والصيانة وتوفير الوقت الى جانب منح الشركة فرصاً أكبر لفتح أسواق جديدة وخلق فرص جديدة، وتتميز السفينة بسرعتها وقوة محركاتها ما يسهل حركة دورانها من استراليا الى الخليج العربي ما يساهم بزيادة الطاقة الاستيعابية لجلب أعداد أكبر من المواشي الحية، كما أن الاستحواذ على هذه السفينة «الكويت» قد ساهم برفع اجمالي أصول الشركة بنسبة 26 % تقريبا خلال الربع الأول من العام.

وأضاف، أنه من المتوقع استمرار تأثر الأداء التشغيلي للشركة خلال الربع الثالث من العام 2020 نظراً لاستمرار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها بشدة على الأنشطة الاقتصادية في الدولة خصوصاً قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية، وأيضا استمرار توقف تصدير الأغنام خلال فصل الصيف من استراليا.

وأكد بودي أن «المواشي» ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها التشغيلية لتحقيق كل الأهداف المنشودة بما يعود بالمنفعة على المستهلكين والمساهمين وتعزيز مفهوم «الجودة الحلال» الذي تتبناه الشركة، وانتهز الفرصة بتقديم التحية والشكر لجميع العاملين في الشركة الذين قاموا بمجهود جبار خلال فترة الحظر الجزئي والكلي لاستقبال طلبات العملاء وتجهيزها وتوصيل أكبر عدد ممكن من الطلبات حتى في أيام الجمعة، وقد كان لجهودهم العظيمة كبير الأثر في تلبية احتياجات العملاء من اللحوم.

