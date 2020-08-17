«اتحاد الاستثمار» دشَّن منصته التدريبية الإلكترونية

مال وأعمال

صرح - رئيس مركز دراسات الاستثمار- اتحاد شركات الاستثمار فيصل صرخوه أنه وفي اطار المسؤولية المنوطة باتحاد شركات الاستثمار تجاه الشركات الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة وجميع المعنيين، وبما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ضمن الاطار العالمي لانتشار فيروس كورونا، والتي فرضت ضرورة التباعد الاجتماعي، ومن ذلك التعليم والتدريب عن بُعد (Online Virtual Training)، والذي أصبح ضرورة ملحة تفرض نفسها على جميع القطاعات، كما أنها تتسق مع التوجه العام لدولة الكويت للتحول الرقمي بكل أشكاله ومجالاته، مع ضرورة الرقابة على سير العملية التدريبية بمهنية ومصداقية وشفافية.

ومن هذا المنطلق، فقد بادر الاتحاد من خلال الذراع التدريبي له مركز دراسات الاستثمار باطلاق المنصة التدريبية على شبكة الانترنت من خلال الرابط الالكترونيhttps://unioninvestlearning.org / للاستمرار في تلبية كل المتطلبات التدريبية للعاملين في شركات الاستثمار وكافة المعنيين بما يشمل البرامج التدريبية العامة والأساسية وتلك التي تتسق مع متطلبات الجهات الرقابية.

وقد حصل الاتحاد على موافقة هيئة أسواق المال لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة عن طريق تلك المنصة بطريقة التعليم عن بُعد، وأهمها البرامج المعتمدة من The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)، وذلك من خلال شراكته مع أكاديمية التداول المعتمدة من قبل (CISI).

