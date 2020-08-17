«برقان»: 22.7 مليون دينار صافي الأرباح النصفية

مال وأعمال

أعلنت مجموعة بنك برقان («برقان») عن النتائج المالية للربع الأول 2020 والنصف الأول 2020. وبالنسبة للربع الأول من العام 2020 أعلنت مجموعة بنك برقان عن صافي دخل قدره 17.2 مليون دينار و22.7مليون دينار للنصف الأول من عام 2020.

في النصف الأول من عام 2020، استمرت مستويات ايرادات بنك برقان في الصمود في حين أن الانخفاض في النفقات التشغيلية عبر المجموعة يعكس الحذر في البيئة الحالية. وبالنظر الى تأثير جائحة Covid-19، قام بنك برقان بزيادة المخصصات في عملياته الدولية.

فيما يلي النقاط الرئيسة من النتائج المالية للنصف الأول من 2020 لبرقان:

? انخفاض الايرادات في النصف الأول من عام 2020 لتصل 107.6 ملايين دينار (بانخفاض 7.5 % فقط مقارنة بالنصف الأول من عام 2019) نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وتدابير اغاثة العملاء المرتبطة بالجائحة.

? انخفاض المصاريف التشغيلية للنصف الأول من عام 2020 الى 46.7 مليون دينار (تحسن بنسبة 4.6 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2019) بسبب مبادرات الكفاءة على مستوى المجموعة.

? نمو قروض العملاء لتصل الى 4،412 ملايين دينار.

? نمو ودائع العملاء لتصل الى 4،263 ملايين دينار.

? ويستمر بنك برقان بالتمتع بسيولة عالية كما ينعكس في نسب السيولة لديه، حيث تصل نسبة تغطية السيولة

133 % وصافي التمويل المستقر 110 %.

وتعقيبا على النتائج المالية للنصف الأول، قال ماجد العجيل، رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك برقان: «لقد كان تأثير جائحة Covid-19 في النصف الأول من عام 2020 عميقًا في الطريقة التي ندير بها حياتنا وعلى الاقتصاد العالمي. ما زلنا نركز بشكل كامل على مساعدة عملائنا والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي بالتعاون مع الحكومة والجهات المنظمة».

و أضاف: «خلال هذه الفترة تبنى موظفو بنك برقان انتقالًا سريعًا الى «العمل من المنزل» مع تطوير الضوابط التقنية التي تم وضعها. ومن خلال المحافظة على بيئة تعليمية غير متقطعة، انخرط موظفو برقان بشكل كامل من خلال تدريب الموظفين عبر الانترنت».

ومن جانبه، قال مسعود حيات، نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: «تسببت جائحة COVID-19 في صدمات شديدة في العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. هذه أوقات غير مسبوقة حقًا وستتطلب منا العمل بشكل أكثر مرونة وذكاءً في مواجهة التغييرات والتحديات المستقبلية».

وأضاف حيات معلقاً على نتائج النصف الأول من العام: «نحن فخورون في بنك برقان على الرغم من هذه الأوقات الصعبة بتحقيق ايرادات بلغت 107.6 ملايين دينار وصافي دخل بقيمة 22.7 مليون دينار واتخذنا هذه الفترة كمحفز لزيادة تسريع مشروع التحول الرقمي وحققنا تقدمًا كبيرًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2020».

