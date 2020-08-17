«اتحاد المصارف»: تنسيق عربي لإطلاق حساب لدعم لبنان

مال وأعمال

أعلن (اتحاد المصارف العربية)، أن جامعة الدول العربية تعمل بالتنسيق معه من أجل اطلاق حساب مصرفي تحت مسمى «الحساب العربي للاغاثة والدعم الخاص بلبنان».

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، في بيان نقلته «كونا»، ان المصارف والمؤسسات المالية العربية الأعضاء في الاتحاد ستقوم بتمويل هذا الحساب؛ دعما لصمود الشعب اللبناني.

وأوضح أن الحساب يأتي أيضا للمساهمة في اعادة بناء واعمار ما هدمه الانفجار الكارثي الذي تعرضت له بيروت.

وأشار الى حرص الجامعة من خلال هذه المبادرة على دعم لبنان ومساندته والتضامن معه، مؤكدا حرص اتحاد المصارف العربية الكامل والتزامه التام لانجاح هذا المشروع الانساني.

وقال فتوح: «ستقوم هذه المصارف بتمويل هذا الحساب، أضف الى ذلك فان التمويل ممكن أن يتم عبر المؤسسات الدولية، والصناديق العربية كقطاع خاص، ومن القطاع العام التمويل من خلال اتفاق مع وزراء المال العرب».

وأوضح فتوح أن أموال هذا الحساب ستكون بتصرف مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والافراد الذين تضرروا من الانفجار بعد حصر الأضرار.

