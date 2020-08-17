«الأهلي المتحد»: العنزي فازت بالسحب ربع السنوي لـ«الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد الحالي باجراء السحب الربع سنوي على الجائزة الكبرى من الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة آلاف الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول الرابحة موضي العنزي على 100 ألف دينار.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار كويتي في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، بالاضافة الى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. وبالاضافة الى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

