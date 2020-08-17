«ميزان القابضة» تتعاقد مع «نيثنس فيمس»

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن اختيارها من قبل شركة «نيثنس فيمس» العالمية لانتاج وتوزيع لحوم حلال في الخليج لشركة «نيثنس فيمس»، وهي شركة أميركية عالمية تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة المتخصصة في وجبات النقانق.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة ميزان القابضة، عبر شركة خزان للحوم وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ميزان القابضة، بانتاج لحوم ونقانق حلال 100 % لصالح شركة «نيثنس فيمس» عبر سلسلة انتاج محلية بالكامل وتوزيعها للموردين بالتجزئة وشركات الخدمات الغذائية في منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة قال المدير التجاري لشركة ميزان القابضة، ليندسي ويكفيلد: «يسعدنا انضمام «نيثنس فيمس»، العلامة التجارية العريقة، الى محفظة ميزان القابضة المتنوعة واختيارنا لنكون الموزّع الرسمي لمنتجاتهم في المنطقة.

ومن جانبه قال نائب الرئيس الأول لمطاعم «نيثنس فيمس»، جيمس والكر: «نؤمن بأنّ شراكتنا مع ميزان ستضيف العديد من المميزات الايجابية للعلامة التجارية «نيثنس فيمس» الأميركية في دول الخليج والمنطقة، مما سوف يسهل علينا فرص النمو ويساعدنا على توفير منتجات حلال ذات جودة للمستهلك الخليجي، خاصة أن شركة ميزان تتميز بتاريخ عريق وطويل في مجال انتاج اللحوم والتوزيع.

