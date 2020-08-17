معرفي: «كي جي إل» سخَّرت معداتها بتصرف «مجلس الوزراء»

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي إل» ماهر معرفي، ان الكويت شهدت بجميع قطاعاتها حراكًا وطنيًا فارقًا في ظل سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، وفي ضوء عملها تابعت المجموعة تطورات هذا الوباء وكيفية مساعدة الدولة الذي اتخذ طابعي السرعة والمرونة من قبل «كي جي ال» في التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الصفوف الامامية، لتواكب المجموعة وبتفاعل مدى سد احتياجات المجتمع من دون مقابل مادي بشكل منقطع النظير في ظلّ الأزمة العالمية.

وكشف معرفي في تصريحاته بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس ان «كي جي ال» قدمت 24 مبادرة مجانية منذ ان دق ناقوس الخطر في تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19» واعلان الدولة حالة الطوارئ في 24 فبراير 2020، مسخرة المجموعة كل امكانياتها ومعداتها وموظفيها تحت تصرف الدولة.

وبين معرفي ان «كي جي ال» تأثرت من هذه الجائحة كحال باقي القطاع الخاص، بعد ان تعطلت اعمالها 8 اشهر مما كبدها مصاريف ضخمة التزمت بها مع موظفيها دون ان تتلقى أي مدخول خلال تلك الفترة، متمنياً أن تشهد الشركة الفترة المقبلة حالة من التعافي.

وأضاف معرفي ان إدارة الشركة تبنت استراتيجية شاملة للصمود خلال فترة ازمة «كورونا» للاستجابة والتكيف مع التحولات والتطورات الاقتصادية المطردة وتعزيز موقعها الريادي عبر اقتناص الفرص خلال الفترة المقبلة.

وذكر معرفي ان «كي جي ال» واجهت هجمات غير المبررة من بعض الجهات الحكومية، و ربما كانت تتبع قرارات مسؤوليها المزاجية والفردية، رغم ثقتنا المطلقة بالجهاز الحكومي وحياديته ودعمه للشركات الوطنية، حيث تعتبر «كي جي ال» احدى اقدم الشركات الوطنية المؤسسة بتاريخ الكويت في عام 1956.

واستغرب معرفي هجوم مؤسسة الموانئ على المجموعة واستهدافها، مقابل انها جهة حكومية كان من المفترض ان تشجع الشركات على التعاون والعمل معها وتعكس صورة جيدة عن الكويت امام المستثمر الأجنبي الذي يتابع الكويت كمركز إقليمي تجاري.

وأوضح معرفي ان هناك تساؤلات نواجهها دائماً وهي «اذا كانت مؤسسة الموانئ وهي جهة حكومية تهاجم شركة وطنية مثل «كي جي ال» بهذه الطريقة فماذا سيكون حال المستثمر الأجنبي في الكويت؟»، مما شكل هذا الامر هاجسا لدى المستثمرين الدوليين، ان تلك التصرفات الشخصية والفردية والمزاجية ربما سيكون لهم نصيب منها، لتهدد تلك الأفعال سمعة الكويت حول استقطاب المستثمر الأجنبي التي دأبت القيادة العليا في البلاد على تنميتها في الفترات الماضية.

وهناك تساؤلات اخرى حول «من يحاسب بعض موظفي الدولة عن قراراتهم الغير صحيحة مكبدين المال العام قضايا تخسرها الدولة بخسائر مليونية ضخمة في ظل تفاقم عجز ميزانية الكويت؟».

ونوه معرفي إلى أن «كي جي ال» مزود رائد في مجال حلول والنقل والإمداد والخدمات اللوجستية المتكاملة بالإضافة إلى إدارة سلسلة التوريد بالشرق الأوسط وإدارة الموانئ والشحن والتفريغ على الصعيدين الإقليمي والدولي مستخدمة أفضل الوسائل التقنية الحديثة والصديقة للبيئة.

وأفاد معرفي بأن إيرادات تشغيل الشركة في 2019 بلغت75,427,472 دينار، في حين إجمالي مصروفات التشغيل في 2019 بلغ61,601,246 دينار، وبلغت الخسائر 951,475 ديناراً.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.

