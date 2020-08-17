«يوباك»: 4.4 ملايين دينار صافي خسائر النصف الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020 حيث بلغت الإيرادات 3.2 ملايين دينار، بتراجع نسبته 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، كما سجلت صافي خسائر بقيمة 4.4 ملايين دينار.

وقد كانت جائحة كوفيد 19 والتدابير ذات الصلة التي أدّت إلى توقف حركة السفر من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المجمعات التجارية في مختلف أنحاء البلاد من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لشركة يوباك نادية عقيل،: «كان النصف الأول من عام 2020 مليئاً بالتحديات التي أثرت على معظم عملياتنا في الكويت بشكل مباشر نتيجة للإجراءات والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19» وبالرغم من أننا اتخذنا خطوات رئيسة فورية لتقليل الكلفة والتخفيف من المخاطر الأخرى ذات الصلة خلال هذه الفترة، إلا أن عملياتنا قد تأثرت بشدة بسبب إغلاق المطار والمرافق الأخرى المرتبطة به.

ومع ذلك، نأمل أن تبدأ عملياتنا بالتعافي بشكل متزامن مع عودة حركة الطيران إلى الانتعاش مجدداً، وإن كانت بسعات منخفضة في الوقت الحالي، وإلى أن يحين الوقت الذي تعود فيه حركة السوق إلى مستويات ما قبل كوفيد 19».

وأضافت عقيل: «على الرغم من هذه التحديات، فقد واصلنا اتخاذ خطوات مهمة لدعم عملائنا ومجتمعنا خلال هذه الجائحة، حيث قمنا مساهمة منا في الحد من التداعيات الاقتصادية التي أثرت على معظم القطاعات بما في ذلك الشركات الصغيرة، بإعفاء جميع المستأجرين في مول المطار ومجمع ديسكفري من القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر.

