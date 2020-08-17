«أسواق المال» تطور «أنظمة الاستثمار الجماعي» المؤسسة خارج الكويت

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (69) لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من:

الكتاب الأول (التعريفات).

الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).

الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا القرار ليخلق بيئة تشريعية مطورة لأحكام تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت بعد سلسلة من الدراسات والمراجعات للتشريعات القائمة واجراء التحديثات اللازمة عليها بما يراعي التغيير المستمر في الهياكل والكيانات الاستثمارية لدى الجهات الرقابية الخارجية على نحو مرن يتماشى مع جميع صور أنظمة الاستثمار الجماعي بشتى أنواعها وأشكالها المتعددة.

بالاضافة الى ذلك فان القواعد الجديدة أتت لتتماشى مع أفضل الأسس والمعايير العالمية والتي نهدف من خلالها الى تطوير سوق المال الكويتي وبيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة مع توفير حماية أكثر للمتعاملين فيه تجاه الممارسات الخطأ، ويمكن استعراض أبرز الملامح الفنية لقواعد تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت وفقاً للتعديلات الأخيرة كما يلي:

سهولة ومرونة أكبر في اجراءات الترخيص لدى الهيئة.

غطاء قانوني لعملية التسويق المبدئي خلال فترة دراسة الطلب لدى الهيئة.

جواز زيادة الحصة التسويقية خلال فترة الترخيص.

نشرة اكتتاب أكثر وضوحاً للمستثمر والتي سيتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

درجة أعلى من الافصاحات والتقارير الدورية والتي ستتيح للمستثمر متابعة أداء النظام بشكل مستمر.

تمكين العميل من ايصال شكواه ضد المسوق أو المدير الى الجهات المعنية.

تنظيم عمليات نقل الملكية لتضفي عامل سيولة للمستثمر.

في اطارٍ متصل، وانطلاقاً من حرص الهيئة على خلق بيئة تنافسية، وتشجيعاً للأعمال والممارسات الاقتصادية المرتبطة بنشاط الأوراق المالية، وسعياً للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، و من دون الاخلال بمبدأ الرقابة وتوفير حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية وذلك في ظل ما ينطوي منها تحت مظلة تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت والتي عادة ما تتسم بدرجة عالية من المخاطر يفوق نظيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية، قامت هيئة أسواق المال كذلك باصدار القرار رقم (70) لسنة 2020 بشأن تعديل واضافة رسم الى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016، حيث تمت اعادة هيكلة الرسم المقرر في ضوء التعديلات التي تم اجراؤها وفقاً للقواعد الجديدة ومستوى التنظيم ودرجة الرقابة الناشئة عنها ليكون اعتبار حجم وقيمة الطرح في دولة الكويت من المقاييس الاستدلالية التي يبنى عليها الرسم المقرر، بحيث كلما زاد عدد الفئة المستهدفة والأموال المجمعة كلما زادت المخاطر التجارية والمالية وبالتالي يرتفع مع ذلك الرسم تدريجياً، فضلاُ عن ادراج أحكاماً تنظيمية واضحة يقوم بموجبها المسوق بمهام ذات مسئولية أكبر من السابق وبالطريقة التي تضمن سلامة عمليات التسويق بشكل عام

