«أسمنت الكويت»: 13.7 مليون دينار خسائر النصف الأول

مال وأعمال

اعلنت شركة أسمنت الكويت ان الشركة حققت خسائر في النصف الأول بلغت 13.75 مليون دينار (45.09 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 4.51 ملايين دينار (14.79 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان علي موقع البورصة إن تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 15.71 مليون دينار، وانخفاض المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بمبلغ 382.67 ألف دينار. كما أرجعت الشركة التحول السلبي في النتائج إلى ارتفاع نصيب المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة بمبلغ 592.1 ألف دينار، وانخفاض أعباء التمويل بمبلغ 114.05 ألف دينار. وبلغت خسائر الشركة في الربع الأول من العام الجاري 431.94 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.43 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة خسائر في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 13.32 مليون دينار، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 3.08 ملايين دينار.

