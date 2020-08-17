«الوطني»: الأسواق تتجاهل مأزق حزمة التحفيز الأميركي

مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار أنهى تداولات الأسبوع الماضي دون تغيير يذكر في ظل موازنة المستثمرين ما بين حالة الجمود التي انتابت الكونغرس بشأن حزمة التحفيز المالي من جهة واستمرار الانتعاش الاقتصادي من جهة اخرى. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.7% للمرة الأولى منذ 5 أسابيع. من جهة أخرى، ما تزال تداولات اليورو والجنيه الاسترليني أعلى بنسبة 11.34% و 14.75%على التوالي مقارنة بأدنى مستوياتهما المسجلة في مارس، بينما يحافظ الين باعتباره ملاذا آمنا على مستويات طلب جيدة، حيث استمر تداوله أدنى من مستوى 107 لمدة تقارب حوالي 4 أسابيع. وعلى صعيد الأسهم، أنهت الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع على ارتفاع هامشي، وارتفع مؤشري ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.50% و 1.61% على التوالي.

واشار الوطني الى ان معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى اعلى مستوياته المسجلة منذ 30 عاما تقريباً في ظل تسجيل نمواً هائلاً في تكاليف السلع والخدمات. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي فيما يعد أعلى معدل نمو يسجله منذ العام 1991، وساهم البنزين بربع تلك المكاسب. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0% في يوليو على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في يونيو. حيث وضعت هذه القفزة الكبيرة في الأسعار نهاية للانخفاضات الحادة التي تم تسجيلها خلال فترة إغلاق الأعمال في مارس للحد من تفشي وباء كورونا. وقد بددت هذه الأرقام إلى حد ما المخاوف السابقة من الانكماش، والذي يتم وصفه بانه انخفاض مستويات الأسعار العامة نتيجة لنقص الطلب.

وتمثلت استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتداعيات الجائحة العالمية في هيئة تيسير السياسات النقدية بصورة غير اعتيادية، وخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر بالإضافة إلى استحداث برامج شراء الأصول على نطاق موسع وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للشركات، ضمن تدابير أخرى. ودخل الاقتصاد رسميا في حالة ركود في فبراير، حيث تعرض في الربع الثاني من العام 2020 لأكبر ضربة يشهدها منذ الكساد الكبير. وأصبح أكثر من 30 مليون شخص يعتمد الآن على إعانات البطالة.

مأزق التوصل لبرنامج التحفيز المالي

واصل المستثمرون ترقب اقرار حزمة تحفيز اقتصادي أخرى حيث لم ينجح الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى حل بعد. ووفقاً لعدد من التصريحات المختلفة، صرح الديمقراطيون أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين لن يوافق على حزمة تتجاوز تريليون دولار، بينما اتهم منوتشين الديمقراطيين بالإصرار على مستوى 2 تريليون دولار للتوصل لأي اتفاق. وفشلت الاجتماعات اليومية التي تم عقدها على مدى أسابيع متتالية في التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة الإجمالية وذلك على الرغم من إشارة التوقعات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وإقرار حزمة تحفيز اقتصادي. وأدت تلك الأجواء المليئة بالثقة في تعزيز مستويات الطلب على الدولار.

الاقتصاد البريطاني

عانى الاقتصاد البريطاني من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.4% على أساس ربع سنوي في ظل الانكماش الحاد الذي اصاب جميع القطاعات. ويتخطى هذا المعدل أي ركود تم تسجيله في الاقتصادات الأوروبية الرئيسة وضعف الانخفاض الذي شهدته الولايات المتحدة. وأكدت الأرقام أن المملكة المتحدة تضررت من الجائحة أكثر من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويرى المحللون أن شدة التراجع تعزى إلى طول فترة الإغلاق وتأثر الخدمات الموجهة للمستهلكين والتي تشكل 80% من الاقتصاد البريطاني. وتبع الأداء الضعيف في الربع الثاني انتعاشاً في يونيو، حيث نما الإنتاج بنسبة 8.7% على أساس شهري - بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا.

تهديدات لم تتحقق

سبق أن هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي من المستويات الحالية 15-25% إلى مستويات صادمة تصل إلى 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة كمية المنتجات المستهدفة. ولم تتحقق تلك التهديدات، حيث أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي عن اجراء تغييرات «متواضعة» على قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية، مع ترك الكمية الإجمالية للسلع دون تغيير.

ووفقاً لما نشرته المفوضية الأوروبية على موقع تويتر، فإنها «تقر بقرار الولايات المتحدة لعدم تصعيد الخلاف المستمر بشأن الطائرات من خلال زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية. وأضافت: يتعين على الجانبين الآن البناء على هذا القرار وتكثيف جهودهما لإيجاد حل تفاوضي للمضايقات التجارية المستمرة».

