الطلب النفطي لايزال ضعيفاً رغم تراجع المخزونات

مال وأعمال

ارتفعت أسعار مزيج خام برنت بأكثر من 2% بعد أن كشفت البيانات عن تراجع مخزونات النفط الأميركية بصفة عامة. إلا أن الطلب لايزال متأثراً بالجائحة بما أدى إلى كبح جماح الأسعار. حيث انخفضت مخزونات النفط بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية مقابل توقعات بانخفاضها بمقدار 2.9 مليون برميل. وعلى الرغم من ذلك، ففي ظل توافر 514.1 مليون برميل. ووفقاً لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.06 ملايين برميل يوميا خلال العام الحالي بما يتجاوز توقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى تراجع الطلب بمقدار 8.95 ملايين برميل يوميا. من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية أيضاً توقعاتها للطلب العالمي على النفط وأعزت ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالسفر جواً في ظل تفشي فيروس كورونا على نطاق أوسع». وعلى الرغم من خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها إلا انها تتوقع تعافي معدلات الاستهلاك من أدنى المستويات التي شهدتها خلال أشد مراحل الجائحة.