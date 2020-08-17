روبي تبحث عن مخرج لمسلسلها الصعيدي

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قررت النجمة روبي خوض السباق الرمضاني الجديد بشكل نهائي بمسلسلها الجديد «بدر البدور» سيناريو مريم نعوم، وتخوض به روبي تجربة صعيدية جديدة ومختلفة. وتواجه روبي أزمة، خلال الأيام الحالية، بسبب عدم الاتفاق على مخرج يقف على اخراج العمل، بعد ابتعاد عدد من المخرجين، خلال الفترة الماضية، عن العمل لانشغالهم بأعمالهم الأخرى، ويحتاج المسلسل الجديد لمخرج له خبرة في مجال الأعمال الصعيدية والأعمال التي تنتمي لحقبة زمنية بين الثلاثينيات والأربعينيات. وكان المخرج محمد ياسين أول المرشحين للعمل، وكان مرحبًا لكنه انشغل بعمل جديد كما تم ترشيح المخرج حسين المنباوي، ولكن لم تصل الأمور الى مفاوضات بعد، وتبدأ الاستعدادات فور الاتفاق على مخرج العمل، حيث يحتاج المسلسل الى ستة أشهر للتصوير حتى يُعرض خلال رمضان.