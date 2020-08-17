«الله جابك».. جديد فؤاد عبدالواحد

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أطلق الفنان فؤاد عبد الواحد عمل غنائي منفرد جديد تحت عنوان «الله جابك» تعاون فيه مع الملحن علي صابر من كلمات رامي العبودي وتوزيع ومكس وماسترنغ حسام كامل، واشراف عام للاعلامي ناصر الجهوري وتعد أغنية «الله جابك» أولى أغنيات فؤاد عبد الواحد المنفردة بعد أن طرح ألبومه الأخير «فؤاد 2020» والذي حقق نجاحاً وانتشاراً واسعاً وتميزت به مجموعة كبيرة من الأغنيات. وأطلق فؤاد الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب» من خلال فيديو تم مونتاجه خصيصاً بشكل صيفي حمل كلمات الأغنية مع الغناء، الى جانب جميع الاذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية والمتخصصة في عرض الأغنيات.

