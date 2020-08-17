غنيمة دشتي: «همساتي» يعكس شخصيتي ولن أختفي عن التلفزيون

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أعلنت الاعلامية غنيمة دشتي انها ستقدم برنامج «همساتي» عبر اثير محطة «فريكوانسي اف ام» وذلك في يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 حتى 11 مساء وتأتي هذه التجربة في اطار بحثها الدائم على ان تكون في برامج نوعية وتمس مشاعر الناس وذلك من خلال المحتوى الذي سيتم المشاركة به في مادة مختلفة ومنتقاة.

وقد صرحت غنيمة دشتي عن البرنامج قائلة: من خلال البرنامج سيكون الصوت من امراء تبوح بكلام جميل يلامس قلوب الناس ومشاعرهم لان هذا ينعكس على شخصيتي كوني وايد حساسة ومرهفة المشاعر وتوجهت هذه المرة الى الاذاعة ولن اختفي عن التلفزيون ولكن احب افكر في الشي الصح قبل ان اخطو اي خطوة وهذي اول تجربة لي في اذاعة خاصة وانا اشكر الزميل مشعل الشايع على ذلك وكنا مخططين على ذلك البرنامج من زمان وحددنا ان تكون هذه الفترة هي المناسبة للانطلاقة.

وبسؤالها عما كان لهذه النوعية من البرامج عليها اقبال اجابت: نعم في عليها اقبال خاصة اننا في زمن الـ«كورونا» واكثر الناس تكون في البيت وتحب انها تغير الجو فنجد ان البعض قد يصيبه الملل من «السوشيل ميديا» فنجدهم يتجهون الى ابلكيشنات معينة ومنها التي تختص في الاذاعة ومن ضمنها تطبيق اذاعة «فريكوانسي اف ام» وانا على يقين بانه يوجد نسبة اقبال على تلك النوعية من البرامج والا لم اخطُ هالخطوة وبالعكس اعتبره شيئاً جميلاً.

وعما اذا كان «همساتي» هو غايتها في الاذاعة قالت: ليس غايتي بقدر مايكون ان يصل الى المستمع والجمهور من محبي تلك النوعية واقصد بها البرامح الهادئة .. خاصة ان البرنامج سيعتمد على ستايل اغان معينة باصوات عبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل وللعلم ان جيل عالوقت مايفهما وبس يبي «يناقزعلى الاغنية ومايدري وين الله قاطه» ويعتمد فقط على اللحن وينس كلمات الاغنية .. وهذا محتوى البرنامج اللي سوف اقدمه.

وعن وجود مشاريع قادمة في التلفزيون قالت: إن شاء الله سوف تكون هناك مشاريع قادمة في المواسم القادمة ولكن لم ارس على بر الى الان وسوف يتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب فانا موجودة ولم ابتعد عن الشاشة ولكن احب ان اخذ استراحة بين كل برنامج اقدمه وخاصة انني قررت ان اسير على ذلك من بعد ان قدمت برنامجي في كأس الخليج والذي كان محتواه رياضي وفني وهذه اول مرة اقدم فيها برنامج لايف وكانت تجربة حلوة بالاضافة الى انني قدمت برامج ذات مسارات مختلفة وعندما اجد البرنامج الصح فانني لن اتردد واحسن ان شخصية غنيمة هي من تقدم البرنامج.

وعن وجود فرق بين التطبيق والمحطة الاذاعية قالت: لايوجد فرق بينهم خاصة ان الصوت مسموع والرسالة تصل الى الناس خاصة ان التطبيق فيه بث مباشر على اليوتيوب والناس لن تسمع بل سوف يرونني «لايف» ايضا خاصة في الوطن العربي سيكون البث متاحاً والصوت مسموعاً.

وعن وجود جهد خاصة انها تقدم وتعد في نفس الوقت اجابت: بالعكس لانني سوف اعتمد على الارتجال ولا اعتقد ان فيه جهد وجدا طبيعي لانني راح اسولف مع المستمعين وهذا افضل من أن احضر ورقة وقلم ويكون هناك تحضير للبرنامج وهذا الامر واقعي يصل للمستمع وبالنهاية انني اتحدث عن مشاعر والمشاعر لاتكتب وانا مستعدة جدا لهذا البرنامج «وانا عارفة المتابع شنو يسمع وشنو ذوقه في النهاية».

