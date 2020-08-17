سوق «كان» الدولية للتلفزيون «مبكوم» يعقد بمواصفات استثنائية لمواجهة «كورونا»

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يذهب سوق كان الدولية للتلفزيون وصناعة الترفيهة (مبكوم) الى منطقة استثنائية لمواجهة جائجة كورونا – كوفيد 19 من خلال اعمال دورته المقبلة التي تستضيفها مدينة كان جنوب فرنسا وفي تصريح خاص اكد مدير تطوير الاسواق في ريد ميدم الشركة المنظمة لاسواق ميب تي في. و ميب كوم. السيد تيد باراكوس ان ميب كوم رونديفو سيكون موعدا استثنائيا. بحيث لن تكوم هنالك معارض كما في كل عام خلال فعاليات – مبكوم – بل سيكون هناك مخطط ارضي جديد للعرض يضم صالة ذات مساحة مفتوحة لاستيعاب اجتماعات العمل الشخصية التي ستقام خلال اعمال السوق والتي تقلصت الى ثلاثة ايام بدلا من اربعة من الاثنين الى الاربعاء 12 – 14 اكتوبر 2020 وسيضم برنامج ميب كوم – رونديفو – كان عددا من المؤتمرات وعروضا رفيعة المستوى مخصصة للمشترين.

واكد براكوس بان «ميب جونير» المخصص للاعمال الترفيهية الخاصة بالاطفال والذي كان يقام سنويا في عطلة نهاية الاسبوع قبيل – ميب كوم – سيكون هذا العام ضمن فعاليات – مبكوم – رونديفو – كان – وفي قصر المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا.

من جانبه اكد المدير المسؤول في الشرق الاوسط باسل حجار بان قرار التخلي عن المعارض يأتي الى حد كبير استجابة لقيود السفر الوطنية والشركات المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، والتي دفعت العديد من العارضين في الشرق الذين عبروا عن رغبتهم في التواجد في ميب كوم لذا جاءت مبادرة – مبكوم – رونديفو – كان – لاستيعاب هذا الحدث ومواجهة المتغيرات المستجدة جراء فيروس كورونا وتلبية رغبات كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وعن الصيغة الجديدة لعقد الاجتماعات قال باسل حجار بان القاعات التى يضمها قصر المهرجانات في كان ومن بينها قاعات – السفراء والريفيرا – ستكوم مجهزة ومفروشة من قبل – ريد ميدوم - لاستيعاب تلك الاجتماعات عن طريق حجز طاولات لاجتماعات العمل بين البائعين والمشترين والموزعين وغيرهم من الحرفيين الذين يحرصون كل الحرص على التواجد في كان خلال مواعيده الخاصة بصناعة الترفيه.

واشار مدير تطوير الاسواق تيد باراكوس الى ان – ميب كوم – رونديفو – كان سيطرح ايضا السوق الافتراضية من خلال المشاركة – اون لاين – بحيث سيكون باستطاعة عدم القادرين على السفر الى كان هذا العام في ظل هذه الظروف.

وفي ختام تصريحه قال باسل حجار المدير المسؤول في الشرق الاوسط بانه يتوقع حضورا ايجابيا من النسبة الاكبر من الدول العربية ومن بينها دول الخليج العربية ولبنان ومصر والمغرب والاردن وغيرها.. على صعيد القنوات الرسمية والخاصة وايضا شركات الانتاج والتوزيع وعدد كبير من القيادات الاعلامية والفنية في العالم العربي.

