عيضة المنهالي عاشق في «الشوق» ويشكو من طول الحجر

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أطلق الفنان عيضة المنهالي من ألحانه وغنائه أغنية جديدة حملت عنوان الشوق محققاً أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى بعد عرضها في قناته الرسمية باليوتيوب، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد المسافري.

وأكد المنهالي أنه سعيد بالفكرة الجديدة التي تربط بين العشق والاشتياق وضيق الحجر الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الايام، موضحاً أنه تشجّع على تسجيلها وطرحها سريعاً لأنها تتضمن روحاً متميزة في الكلمة واللحن، حيث قام بتسجيل الأغنية في ستوديو الوطن في دبي، بعد أن قام بتوزيع الأغنية الموزع ميثم علاء الدين، مجدداً تعاونه وثقته بمهندس الصوت ماجد صالح في عملية المكس والماسترنغ. هذا وقام المنهالي بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب» من خلال فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية أثناء الغناء، الى جانب جميع الاذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الالكترونية المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.

