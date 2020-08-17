ناعومي هاريس تدعم فيلماً جديداً عن التغير المناخي

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تعاونت الممثلة البريطانية ناعومي هاريس والموسيقي بريان اينو لانتاج فيلم قصير يدعم الأصوات المطالبة بتحرك عاجل لابطاء التغير المناخي، تأييداً لحملة العصيان المدني التي تعرف باسم «تمرد على الانقراض».

وتقدم هاريس التعليق الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة الذي يسبر أيضا أغوار الخطر الناجم عن الفقدان المتسارع للأنواع.

تلعب هاريس دور ايف مانيبيني في فيلمي (Skyfall) و(Specter) وفيلم (No Time to die) «لا وقت للموت» الذي سيُطرح ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

وقالت في بيان قبل عرض فيلم الرسوم المتحركة «أنا فخورة بأني استطعت أن أقدم صوتي لهذا المشروع الذي أتطلع أن يدفع المشاهدين لدعم طموحات Extinction Rebellion بقوة».

