تطبيع «وشيك» بين السودان وإسرائيل

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دحضت البحرين مزاعم وسائل الإعلام الاسرائيلية عن إجراء رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتصالا هاتفيا مع رئيس «الموساد» الإسرائيلي يوسي كوهين. ونقل عن ديوان رئيس الوزراء نفيه في بيان أصدره امس صحة التقارير عن اتصال مزعوم جرى بين الأمير خليفة و»أحد المسؤولين الإسرائيليين» مضيفا ان «ما تم نشره بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلا». وجاء هذا البيان تعقيبا على تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية مساء السبت، ومفاده أن كوهين أجرى مؤخرا اتصالا مع رئيس الحكومة البحرينية، على خلفية ما وصفتها بمؤشرات على أن المنانة ستحذو قريبا حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

من جهة ثانية، كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي ايلي كوهين أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي امس عن الوزير القول إنه «يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي» وأوضحت الهيئة أن الاتصالات بين تل ابيب والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير الماضي واتفقا على «بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات» بين الجانبين. الى ذلك، أجرى وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل، امس اتصالا هاتفيا تبادلا فيه التهاني، وأكدا على الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين، «من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية». وقالت رئيسة دائرة التواصل الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، في تغريدة على تويتر، إن الوزير الشيخ عبد الله بن زايد، ونظيره الاسرائيلي غابي أشكنازي دشنا «خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل». كما أفادت تقارير عبرية بأن رئيس «الموساد» سيتوجه إلى الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي «مكان» أن هذه الزيارة تأتي بهدف «وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام» بين الطرفين وترتيب مراسم توقيع هذه الاتفاقية. ونقلت «مكان» عن «مصدر إماراتي رسمي» قوله إن هناك نية لافتتاح الدولتين سفارتيهما لدى بعضهما البعض عقب توقيع اتفاقية السلام باعتبار هذه الخطوة «تجسيدا للتطبيع».

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس إن مخطط ضم أراض بالضفة الغربية تم تجميده قبل إعلان اتفاق التطبيع مع الإمارات. وبحسب تصريحات أدلى بها كاتس، لهيئة البث الرسمية فإن مخطط «فرض السيادة تم تجميده حتى قبل الاتفاق مع الإمارات». إلا أنه استدرك «طرح الاتفاق وكأنه مرتبط بالأمر (وقف الضم) أكثر ملاءمة لجميع الدول العربية».

