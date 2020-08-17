عون: يجب حل المشاكل مع إسرائيل قبل أي اتفاق معها

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة مع شبكة «بي ام اف تي في» الاخبارية الفرنسية إنه يجب حل المشاكل مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام معها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان مستعداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع اسرائيل، أجاب عون «بحسب. لدينا مشاكل مع إسرائيل، ويجب حلها أولاً». وحول الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، قال عون «إنها دولة مستقلة» في إشارة إلى الإمارات.

من جهة ثانية، قال الرئيس اللبناني، إنه سيكون «من المستحيل» أن يتنحى بعد نداءات تطالبه بالاستقالة بسبب انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصًا، وآلاف المصابين. وقال عون، في المقابلة «هذا مستحيل لأن هذا سيؤدي إلى فراغ في السلطة. الحكومة استقالت. لنتخيل أنني سأستقيل. من سيضمن استمرار السلطة؟»

وأضاف عون «إذا كنت سأستقيل، فسيحتاج المرء إلى تنظيم انتخابات على الفور، لكن الوضع الحالي في البلاد لا يسمح بتنظيم مثل هذه الانتخابات، ما سيسمح بتمثيل الشعب».

