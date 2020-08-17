قوات الاحتلال تشن حملة غارات عنيفة على غزة

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غزة- الوكالات: دوت صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين أطلقتا من القطاع ردا على سلسلة غارات وقصف عنيف استهدف مواقع في غزة. وقالت مصادر إسرائيلية إن مستوطنا أصيب بشظايا، فيما أصيب مستوطن آخر بحالة هلع بعد أضرار في منزل داخل مستوطنة سديروت عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض خالية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقد أدى القصف لوقوع أضرار مادية ودمار كبير في المواقع المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرات الحربية استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة «حماس». وأوضح أن القصف جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة والمسيرات على الشريط الحدودي. وفي سياق متصل، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة على الحدود الشرقية لمدينة غزة فيما تعرف بـ«مسيرات الإرباك الليلي». وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن «فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في البطن الثاني في الأطراف السفلية شرق مدينة غزة».وقصف جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية أهدافا قال إنها تتبع لحركة «حماس» في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق شبان فلسطينيين «بالونات حارقة» من القطاع باتجاه مستوطنات في غلاف غزة.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان. ومنذ نحو أسبوع تسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني في أعقاب استمرار إطلاق «بالونات» تحمل مواد مشتعلة من القطاع تسببت باندلاع حرائق في بلدات إسرائيلية محاذية.

