إيران تعرض تسليح لبنان.. وواشنطن تحدد شروط الدعم

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: وضعت الولايات المتحدة شرطا لتلقي لبنان الدعم المالي يتعلق بتنفيذ قادته «لإصلاحات مستدامة». وفيما عرضت طهران على بيروت تزويدها بالسلاح قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن كل الفرضيات قائمة في الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت.

وقال ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأميركي إن انفجار مرفأ بيروت هو نتيجة أمراض استمرت لوقت طويل في لبنان وأضاف في ختام زيارة له إلى بيروت أن من في السلطة يتحملون جزءا من تلك النتيجة، وأن قادة لبنان أخفقوا في إجراء إصلاحات مستدامة، وذلك بسبب ما قال إنها عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر.

ودعا المسؤول الأميركي القادة اللبنانيين إلى الاستجابة لما سماها المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ووضع رؤية لبنانية للحل، مشيرا إلى أن بلاده وشركاءها الدوليين سيستجيبون للإصلاحات عندما يلتزم القادة اللبنانيون بإجراء تغيير حقيقي، وقال «لكننا لا نستطيع ولن نحاول إملاء أي نتيجة». وكشف هيل أن الإدارة الأميركية ستعمل مع الكونغرس لتخصيص 30 مليون دولار لتدفق الحبوب للبنان. وتأتي زيارة المسؤول الأميركي بعد زيارة مسؤولين إقليميين ودوليين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين نقلت وكالة رويترز عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إنه لا يرى تدخلا في الشأن اللبناني من قبل الرئيس الفرنسي. وقال عون في مقابلة تلفزيونية إنه «ليس هناك تأخير في التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت، لكن لبنان بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة لأنها متشعبة، وكل الفرضيات لاتزال قائمة ولا يمكن التهاون بأي منها». وشدد عون على أن المساعدات الدولية المقدمة لبلاده عقب الانفجار الهائل بمرفأ بيروت ستذهب إلى مستحقيها. وأضاف أن ما يريده من الحكومة الجديدة هو أن تباشر أولا بالإصلاحات، وأن تلمس البلاد نتائج سريعة لذلك لأن الإصلاح تأخر كثيرا. على صعيد اخر قال وزير الدفاع الإيراني محمد حاتمي «نحن مستعدون لتلبية احتياجات لبنان من السلاح لكن الخيار يبقى لهم» وصرح بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية «ساعدناهم خلال المقاومة ونساعد كل من يقاوم ظلم إسرائيل، ونظرا إلى الظروف الجيدة التي نتمتع بها في إنتاج الأسلحة، فنحن مستعدون لتلبية احتياجات لبنان من الأسلحة، لكن الخيار لهم». وأضاف خلال مؤتمر صحافي امس «الأعداء يحاولون التأثير على الرأي العام ويحاولون استبدال الخسائر بالمكاسب والتأثير على صنع القرار لدى النخب، مشيرا إلى حادثة انفجار مرفأ بيروت حيث يحاول الأعداء استغلال هذه الحادثة لصالحهم».

وأكد وزير الدفاع أن «إيران ليست لديها أية أطماع خارجية، ولكن في نفس الوقت تمتلك قوة رادعة مؤثرة، وقال: «حيثما توجد مؤامرة ضدنا أو ضد دول المنطقة حيث يتشابك أمننا، فإننا سنواجهها».

