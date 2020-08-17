بغداد: وقف «مذكرة التفاهم» مع أنقرة وإلغاء الزيارات الرسمية

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية امس أنها تعاملت بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد، لمرتين متتاليتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة على خلفية اعتداءات تركيا على السيادة العراقية مطالبة الحكومة التركية بالكشف عن مرتكبي الجرائم العدائية ومحاسبتهم.

وأشار إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين اجرى اتصالات مع نظرائه من العرب والأجانب، موضحا أن جميع الدول على المستويين العربي والأوروبي يؤيد موقف العراق ويسانده في الدفاع عن وحدته وسيادة أراضيه. وتابع أن وزارة الخارجية أعلنت عن المعاملة بالمثل لتركيا من خلال إيقاف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام 2009 والتي كانت تقضي بتيسير ومنح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية، فضلا عن اتخاذ قرار بإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق المبرمجة وفي مقدمتها زيارة وزير الدفاع التركي. ولفت الصحاف إلى أن العراق يستند إلى القوانين الدولية للحفاظ على حقه مؤكدا أن الخطاب السياسي والدبلوماسي سبيلان ممكنان لخفض هذا التصعيد والانتهاء إلى رؤية مشتركة من شأنها الوصول إلى حلول تشاركية. جاء ذلك فى أعقاب هجوم شنته تركيا بطائرة مسيرة على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي. على صعيد اخر طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من قوات الأمن حماية المتظاهرين السلميين. وقال في كلمة ألقاها أثناء حفل تخريج منتسبين لوزارة الداخلية دور القوات الأمنية الحقيقي هو حماية المواطنين لأنهم هم العراق، ولا كرامة ولا عزّة للعراق من دون شعب حرّ وكريم، يشعر بالكرامة في أرضه، والأمن بين أهله والطمأنينة في بلد أثخنته الجراح والآلام لعقود طويلة من الزمن. وأضاف لن نسمح لأحد، كائنا من كان، أن يحرم المواطن العراقي من حقوقه، أو يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه. وتابع علينا أن نتذكر جيداً أن المتظاهر الذي خرج إلى الشارع مطالباً بحق مشروع وبأسلوب حضاري وسلمي، هو منا ونحن منه، فهو إما أخ لنا، أو ابن عمّنا، أو واحد من أبناء عشيرتنا.

