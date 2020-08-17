ترامب يتوعد إيران بـ«سناباك»: العقوبات قادمة

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واشنطن- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستتحرك الأسبوع المقبل، لتفعيل بند في الاتفاق النووي المبرم مع إيران يسمح بإعادة فرض العقوبات عليها، كما استبعد المشاركة في قمة اقترحها نظيره الروسي بشأن إيران في حين تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب نشر صواريخ اميركية جديدة في آسيا.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي بمنتجع الغولف الذي يملكه في بدمينستر بولاية نيوجيرسي «سنلجأ إلى السناباك» الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات عليها» غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة هذه الآلية تثير جدلا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

من جهة ثانية استبعد ترامب المشاركة في القمة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص إيران، مؤكدا أنه يفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

والجمعة دعا بوتين إلى عقد قمة طارئة عبر الفيديو تضم قادة مجموعة «5+1» (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران، لحل الخلافات السائدة في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وسبل احتواء التوتر في الخليج.

وفي تعليقه على هذه التطورات قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي خلال زيارة لبولندا «نأسف لذلك الخطأ».

في المقابل قال السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي إن فشل مشروع القرار الأميركي الخاص بتمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن يشكل «هزيمة نكراء».وأضاف ميرفي في تغريدة على تويتر أنه من بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 لم تصوت مع واشنطن إلا جمهورية الدومينيكان، وبهذا باتت أميركا ضعيفة بصورة مذهلة، وهكذا أيضا تنظر بقية دول العالم إلى إستراتيجية ترامب الكارثية حيال إيران.

الى ذلك تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد ان أعلنت واشنطن أنها قد تنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا من أجل مواجهة التهديد الصيني. وقال مارشال بيلينجسلي، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الحد من التسلح إن بلاده تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا بما في ذلك اليابان، في المستقبل. كما أضاف في حديث لصحيفة»Nikkei» اليابانية، أمس «الولايات المتحدة، تريد التفاوض مع شركائها وحلفائها في آسيا، حول التهديد المباشر من جانب الصين، التي تعزز قدراتها النووية، وكذلك للنظر في ماهية القدرات الدفاعية التي ستكون مطلوبة في المستقبل لحماية الحلفاء» من مثل هذا التهديد.

