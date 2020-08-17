الرئيس الأميركي ينعى شقيقه الأصغر

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واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفاة روبرت، شقيقه الأصغر عن عمر 71 عاما وقال ترامب في بيان «بقلب مثقل اشارككم وفاة أخي الرائع روبرت، توفي بسلام لم يكن فقط أخي كان صديقي المقرب، سيفتقد كثيرا، ولكننا سنلتقي مجددا، ذكراه ستعيش في قلبي للأبد، روبيرت، أحبك، ارقد بسلام».

وقال مصدران مطلعان إن ترامب استدعي لغرفة أخيه في المستشفى ليل السبت، وكانت وفاة أخيه على ما يبدو قريبة، وليس من الواضح إن كانا قد تواصلا مباشرة أو أن حالة روبرت سمحت فقط بالتواصل مع ترامب عبر الهاتف.

يشار الى أن روبرت دخل إلى مستشفى نيويورك بريزبيتيران في مانهاتن، في حين لم تكشف تفاصيل عن الحالة الصحية أو المرض الذي كان يعاني منه. ومن المتوقع أن يحضر ترامب جنازة اخيه في الوقت الذي لم يُعرف أي تفاصيل حول ذلك.من جهتها قالت إيفانكا ترامب في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر «عمي روبرت، نحن نحبك أنت في قلوبنا وصلواتنا دائما».

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن روبرت ترامب توفي من جراء نزيف في الدماغ ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصدر مقرب من العائلة أن شقيق ترامب لم يكن قادرا على الحديث في الهاتف، خلال الأسابيع الماضية، جراء تدهور حالته الصحية. وكان روبرت معروفا بهدوئه كما حرص على البقاء بعيدا عن الأضواء.

