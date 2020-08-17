بولتون: واشنطن قد تنسحب من «الناتو» قبل الانتخابات

عربيات ودوليات

مدريد- الوكالات: حذر جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأميركي من أن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الاطلسي «الناتو» قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

وقال بولتون، في مقابلة نشرت امس مع صحيفة «لا رازون» الإسبانية «ما زال هناك نحو ثلاثة أشهر حتى الانتخابات، ومن وجهة نظر السياسة الأميركية، هذه فترة طويلة جدا. هناك احتمال كبير وحقيقي لحدوث ما نسميه بمفاجأة أكتوبر عندما تعقد القمة الرابعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لإعلان السلام في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء برنامج الأسلحة النووية». ورأى بولتون أن ترامب «قد يقرر سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بما في ذلك قبل حلول موعد الانتخابات. أو قد يعلن الانسحاب من الناتو».

وفي يوليو قال الرئيس الاميركي في مقابلة مع مارك تايسن (من معهد الأعمال الأميركي المحافظ، والمعلق في صحيفة واشنطن بوست وقناة فوكس) إنه لا يريد انسحاب الولايات المتحدة من «الناتو».

