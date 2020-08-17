أنقرة تهاجم بايدن: أيام إعطاء التعليمات ولّت

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: انتقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بشدة تصريح جو بايدن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية بحق تركيا، ووصف تصريحات نائب الرئيس الاميركي السابق بـ «الجهل والنفاق».

وفي تغريدة عبر «توتير»، أمس قال قالن، إن تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق. وشدد أن «أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن».

وتداولت وسائل إعلام تصريحا لجو بايدن أدلى به في ديسمبر الماضي، دعا فيه إلى التعاون مع المعارضة التركية لما قال إنه «لإسقاط» الرئيس رجب طيب أردوغان. وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم «داعش» الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال مقابلة مصورة مع صحيفة «نيويورك تايمز» في ديسمبر، لكن مقطع فيديو يظهر فيه وهو ينتقد الحكومة التركية ظهر مرة أخرى السبت، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي. ولدى سؤاله عن تركيا، وصف المرشح الديموقراطي أردوغان بأنه «مستبد»، وندد بسياسته تجاه الأكراد ودعا إلى دعم المعارضة. وقال بايدن خصوصا «يجب أن يكون لدينا نهج مختلف تماما معه، وأن نوضح أننا ندعم قادة المعارضة». وأوضح أنه من الضروري «تشجيع» خصوم الرئيس التركي «حتى يتمكنوا من مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عبر انقلاب، بل بالعملية الانتخابية».

وأدت تصريحات بايدن إلى إحراج معارضة أردوغان الذي يتهم خصومه باستمرار بأنهم يعملون لحساب قوى أجنبية. ونأى العديد من المسؤولين في حزب «الشعب الجمهوري» حزب المعارضة الرئيسي بأنفسهم مطالبين بـ «احترام سيادة تركيا».

