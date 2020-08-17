سد النهضة: استئناف المفاوضات اليوم والبابا يحذر من الانزلاق إلى صراع مسلح

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عواصم - الوكالات: عقد مساء امس اجتماع ثلاثي ضم وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا عشية استئناف مفاوضات سد النهضة المقررة اليوم. وعُلقت المفاوضات لأكثر من أسبوع بطلب من مصر والسودان بعد إقحام إثيوبيا أجندة جديدة للتفاوض. وشارك الاتحاد الإفريقي والخبراء والمراقبون في الاجتماع الوزراي عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ومن المقرر حسب مصادر مطلعة أن يناقش الاجتماع أجندة التفاوض والأطر العامة وملاحظات الأطراف الثلاثة.

إلى ذلك اتفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته للخرطوم مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك على التأكيد على رفض القيام بأي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة الإثيوبي.وجاءت الزيارة وسط توتر ناجم عن بناء إثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق. وقد طلبت الخرطوم تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.

من جهته تحدث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس عن تقارب إثيوبي- مصري خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجانب السوداني.

وفي هذا السياق دعا البابا فرانسيس إلى الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان، وحث الأطراف الثلاثة على عدم الانزلاق إلى صراع مسلح بسبب الخلاف على سد النهضة.

ورغم اعتراض مصر والسودان، أعلنت إثيوبيا في يوليو الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينين في السد، وتمت عملية الملء بفضل أمطار غزيرة هطلت في المنطقة التي يقع فيها السد وليس من خلال ضخ المياه بالبحيرة.

وبات سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

