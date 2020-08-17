«القاعدة» يعدم ويصلب طبيباً في اليمن

عربيات ودوليات

عدن- الوكالات: أعدم مسلحون ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» طبيب أسنان يمنيا اتهموه بالتجسس لحساب الحكومة والتسبب بتوجيه ضربات طائرات دون طيار أميركية ضد أعضاء التنظيم، بحسب ما أعلن مسؤول محلي أمس. وقال المسؤول المحلي إن التنظيم أعدم الطبيب مطهر اليوسفي السبت في مديرية الصومعة محافظة البيضاء وسط اليمن. وبحسب المسؤول فإنه تم إطلاق النار على اليوسفي ثم صلبه وتعليقه على الجدران الخارجية للمركز الطبي الذي كان يعمل فيه. وأضاف المسؤول إن عناصر القاعدة يعتزمون إعدام شخص آخر في الصومعة بتهمة التجسس، وينشط التنظيم في مديرة الصومعة بعد تقلص نشاطه في جنوب اليمن. وأشار المسؤول إلى أن تنظيم «القاعدة» اختطف في الأسابيع الماضية خمسة رجال وسبع نساء بتهمة رصد تحركات التنظيم، وأنه يعتزم إعدامهم رغم جهود الوساطات القبلية.

واستغل تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015. وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع «القاعدة»، وعززت الولايات المتحدة ضرباتها ضد التنظيم بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في العام 2017.

ونفى ربيع محمد اليوسفي شقيق الطبيب القتيل صحة تبريرات «القاعدة» باتهام شقيقه بالتجسس ورفع إحداثيات للطيران الأميركي لاستهداف التنظيم في مديرية الصومعة بالبيضاء كما نفى الاعترافات التي بثها التنظيم لمظهر وقال إنها تمت تحت ضغط التعذيب والتهديدات التي تعرض لها أثناء اختطافه. وقال إن «المشكلة كانت عائلية بين مظهر وزوجته السابقة، حيث طلبت منه 10 ملايين ريال وأن يتنازل عن المنزل لها، حتى تسمح له بالزواج من امرأة أخرى مما دفعه إلى طلاقها، وبالتالي قامت بإبلاغ التنظيم ولفقت له تهما كاذبة مستغلة قريبها القيادي بالقاعدة».

