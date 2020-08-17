السيسي: حققنا نجاحاً في مواجهة «كورونا» ونسعى لـ«صفر إصابات»

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مصر حققت نجاحاً ملموساً فى جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما شدد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية خصوصاً فى فصل الشتاء المقبل، وعودة المدارس والجامعات لطبيعتها؛ وذلك بهدف عدم عودة الإصابات وارتفاعها بين المواطنين مرة أخرى، وقال «نريد الوصول إلى صفر إصابات، وخاصة أننا مقبلين على مدارس وجامعات». كما وجه الرئيس السيسي، بإنهاء كافة إجراءات التعامل مع مخالفات البناء خلال فترة الستة أشهر. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت السبت تسجيل 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، وخروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة.