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الصين تخطط لاختبار لقاحات «كورونا» بالتعاون مع روسيا


بكين- الوكالات: أعلن تشونغ نانشان كبير علماء الفيروسات في الصين، أن بلاده تخطط بالتعاون مع روسيا، لإجراء اختبارات مشتركة للقاحات ضد عدوى فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف الأكاديمي الصيني، في كلمة ألقاها في المؤتمر الطبي الصيني الروسي حول مكافحة «كوفيد -19» أن تطوير اللقاحات في روسيا يسير بوتيرة مرتفعة للغاية. وقال ان روسيا تمكنت من جعل معدل الوفيات في البلاد بسبب المرض، يبقى عند مستويات منخفضة. وقال «وفي هذا الصدد، تستحق التجربة الروسية الدراسة». وعقد المؤتمر في مقاطعة قوانغ دونغ بجنوب الصين، وتركز الحديث فيه بشكل رئيس، على تبادل الخبرات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعميق التعاون الروسي الصيني في مكافحة الوباء.


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