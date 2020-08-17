مكاسر ومناجر يا نواب

عربيات ودوليات

مجلس وحكومة «صيحة ودندرة ومكاسر» وشد وجذب سنوات على سالفة فوائد التأمينات والاستبدال للمتقاعدين، وأخيرا طلعوا لنا نواب الأمة يهللون ويكبرون ويبشرون المتقاعدين بإنجازهم وإنهم استطاعوا تحقيق النصر بإقرار هذا القانون. والمتقاعدون الله يعينهم فرحوا واستأنسوا بهذا القانون على حسب كلام بعض النواب وقعدوا ينتظرون حتى يوم 12 أغسطس تاريخ تنفيذ القانون، لكنهم صعقوا عندما ذهبوا الى التأمينات ومنهم من اتصل عليهم فأبلغوه إن انخفاض قيمة الاستبدال منخفضة جدا ومنهم من قال للمتقاعدين ثلاثة دنانير شهريا ومنهم ديناران واللي حظه حلو عشرون أو ثلاثون دينارا، ومنهم قال لا أريد تخفيض قسط الاستبدال حتى لايحسب علي إنجاز قام به اعضاء الامة. السؤال الى نواب الامة هل قرأتم هذا المقترح؟ او درستوه قبل ان توافقوا عليه؟ ام تمت الموافقة من أجل الموافقة وكما امرتكم الحكومة؟ وهل كنتم تعلمون بنسبة التخفيض لمبلغ الاستبدال ككل والقسط الشهري ؟ لانكم خرجتم مهللين مكبرين وكأنكم حررتم فلسطين. وبالختام ما أقول الا حفظ الله الكويت وأميرها وعسى ربي يشافيه ويعافيه ويرده سالما معافى وشعبها، وأن يبعد عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.