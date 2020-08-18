عقب فوضى «الضيافة».. فواتير الحكومة تحت الرقابة

مال وأعمال

«رقابة حكومية ومجتمعية شاملة لمواجهة الفساد»، هكذا أكدت مصادر معنية لـ «النهار» أن مواجهة الفساد ومكافحته بشكل كبير لن يقتصر على الحكومة وأجهزتها الرقابية، بل سيشارك فيها جميع أفراد المجتمع، مع ضمان الحماية الكاملة للمبلغين عن جرائم الفساد والتزام الجهات المعنية بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، واستخدام جميع المعلومات التي يتم التبليغ عنها والتحري عن دقتها حتى تبيان صحتها من عدمه.

ولفتت الى أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، والذي دان قياديين وآخرين في قضية ضيافة الداخلية، يعكس الجهود التي بذلتها بعض الجهات الرقابية في الدولة على مستوى التحري والتدقيق فيما يتعلق بطلبات وأوامر الشراء الخاصة بتلك الجهات، فيما أظهرت أيضاً اخفاق بعض الجهات في القيام بمهامها في هذا الصدد.

وبينت أنه وبموازاة مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، فإن جهات رقابية ينتظرها إعادة هيكلة لتحقيق المرجو منها، بعد إخفاق واضح طالها أخيراً في مكافحة قضايا غسل أموال وشبهات فساد.

واستدركت بالقول إن الحكومة، ومن ظهور أزمات التعدي على المال العام باتت تدقق بشكل كبير وشامل على الأوامر التغييرية للمناقصات والمشاريع التابعة للدولة وكذلك بند المناقلات بين ميزانية الجهات الحكومية والمستقلة، لافتة الى أن تلك البنود بوابة واسعة للفساد والهدر المالي للإنفاق.

ولفتت أن توجيهات القيادة السياسية باحالة كل فاسد ومتعد على المال العام إلى النيابة العامة يمثل استراتيجية عامة وأهداف محددة لدى كل الجهات الرقابية، ويؤكد في الوقت ذاته أن يد العدالة لن تترك فاسداً واحداً تعدى على المال العام وأثبتت التحريات تورط المشتبه فيهم بتلك القضايا.

وقالت إن كل دينار تم الاستيلاء عليه من المال العام، ستتم إعادته إلى خزينة الدولة، مضيفة أن نشر قضايا الفساد إعلامياً يثبت جدية الحكومة في مواجهة تلك القضايا واجتثاثها من الجذور. وأضافت أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية إلا بالقضاء على الفساد، فوجود مثل تلك الآفات تلتهم كل الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة وتجعل سعيها الدؤوب في مواجهتها دون جدوى خاصة وأن الفساد لا يراعي حرمة المال العام ولا يعزز جهودها في تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية.

