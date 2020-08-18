«التجارة»: 91 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها اصدرت 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.

واضافت الوزارة ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية وانذارا لشركة تأمين و10 لشركات مجوهرات، فيما اوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، كما اوقفت التعامل مع الارقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات.

واوضحت ان التدابير تضمنت ايضا امرا بالزام 38 شركة عقارات وشركة صرافة وشركتي تأمين و11 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 84 شركة عقارية و5 شركات صرافة و15 شركة مجوهرات و14 شركة تأمين.

ولفتت إلى ان «مكافحة غسل الاموال» قامت بتحديث بيانات 58 ترخيصا موزعة على 57 شركة عقارية وشركة مجوهرات.

وفي سياق اخر، قالت الوزارة في ذات البيان ان «مكافحة غسل الاموال» اعتمدت تعيين وتحديث 6 مراقبي التزام في شركتين عقاريتين و4 للمجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانيا على 17 شركة منها واحدة للعقار و12 للصرافة و4 للمجوهرات.

