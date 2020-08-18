«الخاص» بوابة الحكومة لامتصاص العمالة الوطنية

مال وأعمال

رغم تداعيات أزمة كورونا وما سببته من صدمة نمو كبيرة لجميع القطاعات الاقتصادية، كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أن إجمالي المشروعات المتوقع ترسيتها خلال العام الحالي 2020 ستصل إلى 3 مليارات دينار، موزعة على قطاعات التشييد بواقع 959 مليوناً والنقل 853 مليوناً والطاقة والمياه بقيمة 798 مليوناً والصناعة بقيمة 126 مليوناً والنفط والغاز بواقع 93 مليوناً.

وأوضح تقرير الفريق الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو 2020 أن ترسية المشروعات شهدت تراجعاً حاداً في الربع الثاني من العام الحالي بالغاً 110 ملايين دينار، مقابل 588 مليوناً للربع الأول 2020.

وأوضح التقرير أن تدني ترسية المشروعات بالنصف الأول 2020 بسبب الحظر والأوضاع الصحية، إلا أنه أشار أن التوقعات تشير إلى انتعاش وأشار التقرير إلى أن تدني معدلات النمو لكل القطاعات الاقتصادية عكس الصدمة الخارجية التي تعرّض لها القطاع النفطي وغير النفطي خلال الربع الأول من عام 2020، وانعكاس هذه الصدمة. وقد دفعت أزمة «كورونا» وتداعياتها معدلات النمو للتراجع بواقع 8.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تراجع النمو في القطاع النفطي بواقع 16.9 في المئة والقطاع غير النفطي بواقع 2.4 في المئة بالأسعار الجارية، تأثراً بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن تضخم الأجور في القطاعات الخدمية للدولة، يعزز التوجهات الاصلاحية الحكومية نحو امتصاص العمالة المتضخمة بشكل تدريجي من القطاعات الخدمية وتوجيهها لصالح القطاع الخاص سواءً من خلال جهود خطة التنمية أو جهود المشروع الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو القنوات الأخرى.

ويأتي هذا التوجه مع تأكيدات حكومية على أهمية تكويت الوظائف في الجهات الخاضعة للوزارات والجهات المستقلة ذات الطبيعة الخاصة، مع السعي الحثيث لإصلاح الخلل في سوق العمل بالقطاع الخاص والذي لا يستوعب سوى 4 في المئة فقط من العمالة الوطنية بواقع 73 ألف مواطن مقابل 1.6 مليون للعمالة غير الكويتية.

