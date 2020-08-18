استثمارات الولايات المتحدة لإيجاد لقاح لـ «كورونا»

مال وأعمال

اتبعت حكومة الولايات المتحدة الأميركية نهج «أميركا أولاً» لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، من خلال مبادرة عملية «Warp Speed»، التي شُبهت بمهمة الولايات المتحدة لإيصال البشر إلى القمر.

وقد أطلقت مبادرة «وارب سبيد» في الـ15 من مايو بهدف تقديم 300 مليون جرعة «آمنة وفعالة» من لقاح لفيروس كورونا بحلول يناير من العام 2021.

وقد اختارت المهمة 8 من بين أكثر اللقاحات الواعدة المرشحة وقامت بتوفير دفعة لها عبر توفير الخدمات الحكومية، من التصنيع في المنشآت الفيدرالية إلى التوزيع من قبل وزارة الدفاع الأميركية.

وقد خصصت أكثر من 12.3 مليار دولار لجهود إيجاد لقاح للفيروس، من بينها 10.8 مليارات دولار لتطوير اللقاح وشرائه، و1.5 مليار دولار للتصنيع والتوزيع.

كما ضخت العديد من الاستثمارات لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، كما دعمت العديد من الشركات هذا التوجه.

