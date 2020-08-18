«زين» أطلقت «Zain Health» عن بُعد

مال وأعمال

أعلنت زين عن إطلاقها لمنصّة Zain Health الرقمية لعملاء الأعمال، والتي تُمكّن مُقدّمي الرعاية الصحية من أطباء وهيئات تمريضية من تتبع حالة المريض عن بُعد عبر عدد من الأجهزة الطبية الذكية، مما يُسهم في تسهيل عمل المنظومة الصحية خلال الظروف الحالية بسبب تفشّي وباء كو?يد-19، وذلك عبر شبكة زين فائقة السرعة التي تُغطي جميع أنحاء الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذه المنصة جاء تماشياً مع استراتيجيتها المُتكاملة نحو تمكين مختلف قطاعات الدولة من التحول الرقمي، وبالأخص القطاع الصحي الذي تعتمد الدولة عليه اعتماداً كُلياً خلال تفشّي وباء كو?يد-19، حيث تحرص زين على تسخير إمكاناتها التكنولوجية لتوفير الخدمات والحلول الأكثر تطوراً وفق أعلى المعايير العالمية بما يُسهّل من استمرارية عمل المؤسسات الطبية المُختلفة بجميع أحجامها، وتلبية احتياجاتها المُختلفة خلال الظروف الحالية للحفاظ على صحة وسلامة المرضى مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تتطلبها الظروف الراهنة.

وبينت زين أن منصة Zain Health الرقمية أتت نتاجاً لتعاونها مع شركة NXN التي تعتبر ذراع مجموعة زين في مشاريع المدن الذكية، حيث تُعتبر المنصة وبشكل أساسي نظاماً لمراقبة المريض عن بُعد (RPM)، وتُقدّم مجموعة من الحلول المُتكاملة للتواصل عن بُعد بين مُقدّم الرعاية الصحية والمريض عبر بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وAndroid، وتعتمد المنصّة على مجموعة من الأجهزة الطبية الذكية والقابلة للارتداء لقراءة المؤشرات الحيوية للمريض، ما يتيح للطبيب مُتابعة حالته بشكل دوري، وإبلاغه بأي تغيرات مُهمة، وإنتاج تقارير طبية حول حالته، والمزيد.

وأضافت الشركة أن المنصة تحتوي على العديد من المميزات الفريدة من نوعها للتواصل ما بين مُقدّم الرعاية الصحية والمريض، والتي تشمل عمل استبيانات للمرضى، إمكانية دمج السجل الطبي الإلكتروني (HER/EMR) مع المنصة، ربط الأجهزة الصحية الذكية والقابلة للارتداء مع المنصة عبر إنترنت الأشياء (IoT)، التدريب الذكي المُتكامل للعلاجات التي تتطلب تدريباً بدنياً، خدمة التراسل وإرسال الصور الآمنة، التشخيص الإلكتروني وتقييم المخاطر الصحية، إدارة الأمراض المزمنة، الطب الشخصي، التدريب والتجهيز لما قبل/بعد العمليات الجراحية، المُتابعة عن بُعد، وغيرها الكثير.

وأوضحت زين أنه تم تصميم منصة Zain Health لتتمكن من الربط بشكل مُتكامل مع العديد من الأجهزة الصحية والطبية المُعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) وعلامة CE لمعايير الجودة والأمن والسلامة الأوروبية، والتي تشمل الأجهزة القابلة للارتداء، والميزان الذكي، وأجهزة قراءة ضغط الدم، وأجهزة قياس مستوى السكر، وأجهزة قياس التأكسج النبضي، وأجهزة قياس حرارة الجسم، وغيرها.

