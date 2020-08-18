«المركز» يتخارج من مشروع في لبنان

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز»، مدير صندوق المركز للفرص العقارية (MREOF)، عن تخارجه من مشروع «كليمنصو ريزيدنس» في لبنان، معلناً توزيعاً جزئياً للأرباح المُحقّقة على المستثمرين في الصندوق بما يصل إلى ستة ملايين دولار أميركي بشكل إجمالي. وبهذا يصل الربح الإجمالي للمشروع إلى 25%. ومع التوزيع الحالي، يكون الصندوق قد أتم إعادة كامل رأس المال المستثمر في الصندوق إلى المستثمرين، إضافة إلى عائد على الاستثمار بلغ 6% تقريباً. ويمثل مشروع «كليمنصو ريزيدنس» أكبر استثمار لصندوق المركز للفرص العقارية (MREOF)، وهو صندوق مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعليقاً على ذلك قال بسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذي، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بالمركز»: «حقق «المركز» لنفسه مكانة مرموقة على مدى سنوات كمدير أصول يقدم مجموعة متميزة من الصناديق المُدرّة للدخل على أعلى مستوى. ولقد شهدت منتجاتنا العقارية طلباً مستمراً بفضل تركيزنا على الاستثمارات الحكيمة والمتميزة التي يتم تنفيذها بحرص، وعمليات الاستحواذ التي تنفذ في الوقت المناسب بمعايير على مستوى عالمي. ولطالما كنا حريصين على تسخير خبراتنا في السوق العقاري لإدارة محافظنا بكفاءة من أجل تحقيق دخل نقدي وعوائد ملائمة للمستثمرين والمساهمين».

وأضاف العثمان: «ويدل النجاح المستمر لصندوق المركز للفرص العقارية (MREOF) على قوة ومرونة منتجاتنا الاستثمارية، كما يعكس ذلك خبرتنا العملية في قطاع الاستثمارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأود أن أقدم خالص الشكر لمستثمرينا على دعمهم المتواصل وثقتهم، ريثما نستكمل التخارج من الاستثمارات المتبقية.»

وتم إطلاق صندوق المركز للفرص العقارية (MREOF) المؤسس في مملكة البحرين في عام 2007 للاستفادة من الصعود الذي شهده السوق العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتطوير عقارات سكنية وتجارية. وعمل الصندوق وفق استراتيجية تهدف إلى التعاون مع مطورين عقاريين محليين يتميزون بمعرفتهم العميقة بحجم العرض والطلب، ومن ثم التخارج من الاستثمار عبر بيع الوحدات العقارية المطورة في هذه الأسواق العقارية.

وبلغ حجم الصندوق حوالي 60 مليون دولار ، وقد تخارج الصندوق على مراحل من استثمارات قام بها في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان. وتركّزت استثمارات الصندوق على مشاريع التنمية في مختلف القطاعات العقارية، وسعى إلى الاستفادة من عدم التوازن بين العرض والطلب في أسواق العقارات الإقليمية.

وتشمل محفظة «المركز» من منتجات الاستثمار العقاري أيضاً صندوق المركز العقاري، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص). ويدير «المركز» استثمارات عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة مليار دولار وذلك حتى 30 يونيو 2020، عبر مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الأصول والتطوير العقاري وإدارة العقارات.

