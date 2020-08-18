الخالد: تأثير «كورونا» على مركز «الأرجان» المالي محدود لقوة أصولها

مال وأعمال

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية اعتمادها تقرير المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن فترة ستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقال التقرير إن تفشي فيروس «كورونا المستجد» وما تبعه من العديد من التدابير التي اتخذتها مختلف الحكومات لاحتواء الفيروس كان لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي بشكل عام ونتائج أعمال المجموعة ونتج عنه تحقيق المجموعة خسارة في نتائج أعمالها لتلك الفترة بقيمة 22.58 فلسا للسهم، حيث انخفضت ايرادات التشغيل من نشاط المقاولات والتأجير والمنتجعات بمبلغ 4.7 ملايين دينار تقريبا مقابل انخفاض في تكاليف التشغيل المتعلقة بتلك الأنشطة بمبلغ 1.6 مليون دينار.

وقد قامت الشركة عملا بمبدأ الحيطة والحذر ومن منطلق حفاظها على حقوق مساهميها وسعيها الدائم لإظهار مركزها المالي بصورة عادلة خاصة في ظروف اقتصادية عالمية يعتريها عدم اليقين، بتقييم عام لموجودات المجموعة والتي تتضمن تقييم جميع استثماراتها العقارية بمختلف أنواعها داخل الكويت وخارجها من قبل مقيمين مستقلين وهو ما نتج عنه: الاعتراف بخسائر ائتمان متوقعة بمبلغ 326.591 دينار خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بمبلغ 360.265 دينار، وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية هيثم الخالد: ان جائحة كورونا وما رافقها من اجراءات اغلاق قاسية، وتراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي، معربا عن ارتياحه لموقف «الأرجان العقارية» في السوقين المحلي والعالمي، وعدم تأثرها بشكل كبير بالجائحة واستقرارها الذي ساهم وسيساهم بشكل كبير في مواصلتها لأعمالها في ظل المستجدات الاقتصادية بالاعتماد على متانة موقفها المالي وقوة أصولها.

وتابع الخالد أن «الأرجان» تقف على أرض صلبة وتأثرها بجائحة كورونا محدود، لافتا الى مجموعة من الاجراءات والخطوات التي اعتمدتها الشركة للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي الوباء، ومن اهمها تطوير حلول عقارية تتناسب مع الوضع الحالي للسوق وتقلل من آثار أي تقلبات مستقبلية، توفير السيولة الكافية لتغطية متطلبات رأس المال العامل.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيـــس التنفيــذي م.خالد المشعان إنه وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة فقد واصلت «الأرجان» تطوير مشاريعها داخل الكويت وخارجها وفق الاستراتيجيات المخطط لها سابقا والتي تضمنت استكمال تطوير مشروعها في منطقة صباح السالم، والذي يتمتع بموقع استراتيجي مميز.

بالاضافة الى استكمالها لتجهيــــز المستشــفى التخصصي الأول للعلاج الطبيعي ضمن مشروع «أرجان سكوير» الذي يقع في منطقة السالمية، والاستعداد لتشغيله من قبل شركة «فاميد» النمساوية وكذلك تستعد «الأرجان» لتشييد وتطوير وإدارة مركز أعمال ومساحات تجارية في مدينة جابر الأحمد بعد توقيعها وثيقة التزام مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد المشعان ان عمليات التطوير والبيع في سلطنة عمان ومملكة البحرين مازالت مستمرة.

