«stc» تعزز مهارات موظفيها عبر التدريب المستمر

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توفير حزمة متكاملة من الدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة من خلال LinkedIn Learning.

وفي إطار برامجها لتعزيز كفاءة وقدرات القوى البشرية لديها وتطوير مهارات موظفيها، واصلت stc استراتيجيتها المستدامة لتطوير العنصر البشري وتنمية مهاراتهم من خلال المنصات الرقمية للتعليم عبر الإنترنت مثل LinkedIn Learning ، باعتبارهم العنصر الأساسي والهام جداً في سبيل تطوير الاعمال لديها وتحقيق خطتها المتعلقة بالابتكار وتعزيز قدراتهم الفنية وتعزيز كفاءاتهم الأساسية. هذا وقد انطلقت المبادرة تحت إشراف عائشة الدعيج، المدير العام لقطاع إدارة المواهب في stc.

ومن جهته قال أحمد الحمّاد، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في stc، :» تعكس الدورات التدريبية المتواصلة التي توفرها stc لموظفيها، السعي الدائم والاهتمام الكبير الذي توليه لفريق العمل لديها، حيث لم تقف جائحة كورونا COVID-19 حائلاً أمام دعم مهارات وخبرات كوادرها البشرية، مستعينين في ذلك بأحد المنصات المرموقة عالمياً في قطاع التعليم عن بعد، مما يعزز مكانة stc كالوجهة المفضلة للراغبين في العمل بقطاع الاتصالات».

وأشار الحماد الى ان المشاركة في مثل هذه المبادرات تسهم في منح قيمة مضافة لكل من الموظفين والاقتصاد المحلي، على حد سواء، باعتبارهما الركيزة الأساسية في استراتيجية الموارد البشرية لشركة stc. مؤكداً: «لن نال جهداً في سبيل مواصلة مشاركتنا في مثل هذه المبادرات التي تدعم مهارات الموظفين لدينا وتعزز الأداء التشغيلي للشركة».

