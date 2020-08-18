«الوطني»: 3.8 % نمو الائتمان المحلي خلال 6 شهور

مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني انه في ظل ما تم فرضه من إجراءات الإغلاق وضعف البيئة التشغيلية، تراجع معدل نمو الائتمان المحلي إلى 0.7 % على أساس فصلي (255 مليون دينار) في الربع الثاني من عام 2020، الأمر الذي نتج عنه تسجيل نمو بنسبة 2.4 % منذ بداية العام الحالي (+3.8 %على أساس سنوي). وعلى غرار الربع الأول من عام 2020، كان إقراض الشركات (+1.3 % على أساس ربع سنوي) هو العامل الرئيس الذي دعم نمو الائتمان خلال الربع الثاني من العام بما رفع معدل النمو منذ بداية العام إلى 4.7 % (+5.1 % على أساس سنوي).

وحافظ قطاع «التجارة» على صدارته كمحرك رئيس للنمو في إقراض الشركات، إذ ارتفع بنسبة 7 % على أساس فصلي (+15 % منذ بداية العام الحالي) بما يمثل 86 % من اجمالي نمو إقراض الشركات في الربع الثاني من عام 2020. كما لم يشهد الائتمان العقاري، والذي يعتبر أكبر العناصر المساهمة في إقراض الشركات، أي تغير يذكر عن مستويات الربع السابق، ما أدى إلى تسجيل نمو نسبته 2.2 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو. ويمكن ربط ذلك الأداء بما يشهده السوق العقاري من ضعف لا سيما في سياق عزم السلطات الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة. وللربع الثاني على التوالي، لم يشهد الائتمان الشخصي تغيراً يذكر على خلفية تأثره بإجراءات الإغلاق التي تم فرضها خلال معظم الربع الثاني من عام 2020، مما أدى إلى تسجيله لنمو نسبته 2.9 % على أساس سنوي. وارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.2 % على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2020 وذلك بعد تراجعها في الربع السابق، ما أدى إلى استقرار أدائها دون تغير يذكر منذ بداية العام حتى نهاية يونيو. أما على صعيد قروض الاستهلاك الشخصي، فقد ظلت ثابتة بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2020، ما أدى إلى تعميق مستوى الضعف الذي شهدته منذ بداية الربع الأول من عام 2020، محققة نمواً بنسبة 2.2 % فقط منذ بداية العام الحالي مقابل ارتفاعها بنسبة 36 % في عام 2019.

اما على صعيد الودائع المحلية، فقد سجلت نمواً قوياً في الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 3.6 % على أساس فصلي (+ 2.3% على أساس سنوي) وهذا أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة أعوام. ويعزى هذا بالكامل لودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 5.5 % على أساس فصلي (1.85 مليار دينار ) بعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاض.

وهناك عاملان محتملان قد يكونا ساهما في تحقيق هذا النمو المرتفع نسبياً لودائع القطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2020 وهما تحديداً:

(1) ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني من عام 2020، والذي انخفض بنسبة 23 % على أساس فصلي وبنسبة 28 % على أساس سنوي على خلفية إجراءات الإغلاق (أي زيادة المدخرات على حساب الإنفاق) (2) تأجيل سداد مستحقات الائتمان الشخصي ما يسهم مؤقتاً في تضخم جانبي ميزانيات البنوك. ومما يدعم تلك التفسيرات المحتملة هو أن 91 % من زيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار الربع الثاني من عام 2020 كانت من خلال ودائع تحت الطلب او ودائع الادخار مقابل 9 % فقط ودائع لأجل.

ومن جهة أخرى، تراجعت الودائع الحكومية بنسبة 4 % على أساس فصلي في أول تراجع ربع سنوي تشهده منذ أكثر من عام. واقتفى معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص ليسجل نسبة 5.7 % على أساس فصلي.

وقابل النمو المرتفع الذي شهدته الودائع المحلية خلال الربع الثاني من عام 2020 تراجعاً في ودائع غير المقيمين لدى البنوك، والتي انخفضت بنسبة 4.2 % على أساس فصلي (158 مليون دينار) وذلك بعد زيادة قوية في كل من الفصول الأربعة السابقة.

ومن المتوقع أن يسهم إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً في تعزيز نمو الائتمان في المستقبل، لا سيما في ظل ما اقره بنك الكويت المركزي خلال شهر ابريل الماضي من تيسير كبير لمتطلبات رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى المستوى القياسي المنخفض لسعر الخصم (1.5 %) ما يجعل كلفة الاقتراض أقل للعملاء من الشركات والأفراد.

ومن جهة أخرى، لا تزال الحالة الضبابية تخيم على آفاق النمو وسرعة التعافي الاقتصادي والنجاح في السيطرة على الجائحة خاصة في ظل اعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على نمو القروض في ظل سعي البنوك لحماية جودة أصولها. وبالإضافة إلى ذلك، من الطبيعي أن يؤدي انتهاء فترة إيقاف سداد قروض التجزئة إلى الضغط على صافي نمو القروض في الفترة الأخيرة من عام 2020.

