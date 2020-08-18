231 مليون دينار مكاسب البورصة مع نهاية الإفصاحات

مال وأعمال

للجلسة الثانية تصدر سهم «شمال الزور» تداولات البورصة على التوالي بتداولات بلغت قيمتها 10.48 ملايين دينار ليستحوذ على نحو 19.1 في المئة من إجمالي سيولة جلسة الامس حيث افتتح على سعر 380 فلسا وبلغ أعلى ارتفاع له بسعر 396 فلسا، ليغلق على 381 فلسا، عبر التداول على 27.19 مليون سهم عبر 2.439 ألف صفقة.

وقال المحللون ان الايجابية سيطرت على السوق الاول بالبورصة مع زيادة الطلب على الاسهم القيادية بقيادة الوطني وشمال الزور ما ساهم في الاستحواذ على النسبة الاكبر من السيولة بالمقارنة بالسوق الرئيس الذي عاني امس من الضغوطات الواضحة منذ بداية الجلسة.

واضاف محللون ان هناك 6 عوامل ساهمت في تحسن المعنويات والأداء ببورصة الكويت.

1- انتهاء افصاحات الشركات المدرجة للربعين الأول والثاني من العام الحالي، والنصف الأول والتي جاءت اغلبها متراجعة او خاسرة الا ان المؤشرات تشير الى امكانية تجاوز الشركات لهذه الخسائر في النصف الثاني.

2- معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية في الكويت تدريجياً أحيا آمال المستثمرين في البورصة مرة أخرى.

3- إعلان عن تسجيل ثاني لقاح لعلاج فيروس كورونا في الصين بعد اللقاح الروسي ما اعطى مردوداً ممتازاً على الأسواق العالمية والمحلية والاقتصاد بشكل عام.

4- النشاط المتزايد على سهم شركة شمال الزور الأولى.

5- ارتفاع الاسواق العالمية وتأثيرها الايجابي على اسواق المنطقة.

6- صعود اسعار النفط خلال تداولات اليومين السابقين والمحافظة على حاجز 45 دولاراً للبرميل.

وصعدت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 231 مليون دينار وبنحو 0.76 في المئة من 30.063 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 30.294 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 251.32 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 117 شركة عبر 11.4 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 54.78 مليون دينار، لتتراجع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 8.5 في المئة مقارنة مع جلسة الأحد التي بلغت فيها 59.8 مليون دينار، في المقابل زادت أحجام التداول بنسبة 5.3 في المئة.

واصلت البورصة صعودها للجلسة الثانية على التوالي لترتفع المؤشرات بشكل جماعي، بدعم من الزخم الكثيف في التداولات على أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97 في المئة وبنحو 55.9 نقطة ليرتفع من 5742.03 نقطة إلى 5797.98 نقطة.

وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 0.76 في المئة وبـ 40 نقطة من 5202.64 نقطة إلى 5242.64 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو 7.57 نقاط وبنسبة 0.18 في المئة من 4135.3 نقطة إلى 4142.9 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 11.6 نقطة وبنسبة 0.28 في المئة من 4139.6 نقطة إلى 4151.22 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.97 في المئة وبقيمة 217 مليون دينار من 22.253 مليار دينار إلى 22.47 مليار دينار، وذلك بعد تداول 130 مليون سهم لعدد 19 شركة بقيمة إجمالية بلغت 46.81 مليون دينار عبر 11.47 ألف صفقة.

كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.18 في المئة وبقيمة 14 مليون دينار من 7.809 مليارات دينار إلى 7.823 مليارات دينار، وذلك بعد تداول 121.29 مليون سهم لعدد 98 شركة بقيمة إجمالية بلغت 4.18 ملايين دينار عبر 4.1 آلاف صفقة.

أما بالنسبة للأسهم فقد تصدر سهم «بنك الخليج» القائمة الخضراء بارتفاعه بنسبة 4.39 في المئة، تلاه سهم «أهلي متحد» بارتفاعه 3.74 في المئة، وسهم «ميزان» 2.27 في المئة، فيما جاء سهم «أجيليتي» متصدراً المنطقة الحمراء بانخفاضه بنسبة 2.03 في المئة، وسهم «المتكاملة» بنسبة 0.8 في المئة.

من جانب آخر، تصدر سهم «أهلي متحد» نشاط الكميات بتداول 31.29 مليون سهم، تلاه سهم « شمال الزور» بتداول 27.1 مليون سهم، وسهم «بنك الخليج» بتداول 3.8 ملايين سهم.

