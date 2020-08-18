21 شركة مهددة بوقف تداول أسهمها

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن انتهاء الفترة المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية. وقالت البورصة سيتم وقف التداول في أسهم 21 شركة إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً. وذكرت البورصة أن الشركة هي: جي إف إتش المالية، الإثمار القابضة، الاستشارات المالية الدولية (إيفا)، المال للاستثمار، بيت الاستثمار الخليجي، يونيكاب للاستثمار والتمويل، الديرة القابضة، صكوك القابضة، تمكين القابضة، ريم العقارية والشركة العالمية للمدن العقارية. وكذلك شركات الفنادق الكويتية، الكويتية للكيبل التلفزيوني، التخصيص القابضة، الوطنية للرماية، برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، إيفا للفنادق والمنتجعات، دانة الصفاة الغذائية، البريق القابضة، ايفكت العقارية وشركة أجوان الخليج العقارية.

