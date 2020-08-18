الذهب صعد مع تراجع الدولار

مال وأعمال

ارتفع الذهب مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي تصدر هذا الأسبوع. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المئة إلى 1949.09 دولاراً للأوقية (الأونصة). كان الذهب انخفض 4.5 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1958.90 دولاراً للأوقية. وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى ديلي إف. إكس إن الذهب «لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأميركي».